الإسكندرية 105 جنيهات.. ننشر تعريفة المواصلات الجديدة بين بورسعيد والمحافظات

بورسعيد - طارق الرفاعي:

أعلنت محافظة بورسعيد، اليوم الجمعة، عن تعريفة الركوب الجديدة بين بورسعيد والمحافظات الآخرى، بعد قرار لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية بزيادة أسعار المنتجات البترولية.

وارتفعت تعريفة الركوب بين بورسعيد والمحافظات الأخرى لتبلغ من بورسعيد إلى المرج 94 جنيهًا، ومن بورسعيد إلى الإسماعيلية 41 جنيهًا، ومن بورسعيد إلى السويس 82 جنيهًا، ومن بورسعيد إلى الزقازيق 80 جنيهًا، ومن بورسعيد إلى الإسكندرية 105 جنيهات، ومن بورسعيد إلى المنصورة 55 جنيهًا، ومن بورسعيد إلى طنطا 81 جنيها، ومن بورسعيد إلى المحلة 80 جنيهًا، ومن بورسعيد إلى دمياط 28 جنيهًا.

ورفعت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، بداية من صباح اليوم، جميع أسعار بيع المنتجات البترولية، ليصبح بنزين 95 مقابل 17 جنيهًا للتر، وبنزين 92 مقابل 15.25 جنيه للتر، بينما لتر بنزين 80 مقابل 13.75 جنيه، والسولار 13.50 جنيه، والكيروسين 13.50 جنيه، والمازوت المورد لباقي الصناعات سعر الطن 9500 جنيه، وغاز تموين السيارات ٧ جنيه للمتر المكعب، مع تثبيت سعر المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية.