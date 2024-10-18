بانرات وستيكرات بتعريفة الركوب الجديدة داخل مواقف سيارات بني سويف (صور)

بني سويف - حمدي سليمان:

كلّف الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، رؤساء المدن بتفقد مواقف السيارات ومحطات الوقود، صباح اليوم الجمعة، للاطمئنان على انتظام الخدمات.

ووجه المحافظ بتعليق بانرات داخل المواقف تحتوي على التعريفة الجديدة بعد الزيادة المقررة، بالتنسيق مع إدارة المرور لإلزام السائقين بوضع استيكرات وملصقات على زجاج سيارات الأجرة من السرفيس والتاكسي توضح التعريفة الجديدة.

كما أكد غنيم على ضرورة تفعيل غرفة العمليات والأزمات والخطوط الساخنة لتلقي شكاوى المواطنين، والتعامل بحسم مع أي مخالفات في هذا الشأن.

وشدد على تكثيف حملات الرقابة على محطات الوقود للتصدي لمحاولات احتكار المواد البترولية أو استغلال المواطنين بأي شكل من الأشكال، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية وإدارات المواقف والمرور والتموين.