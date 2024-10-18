2 مليون زائر في الليلة الختامية لمولد السيد البدوي

الغربية - مروة شاهين:

شهدت الليلة الختامية لمولد السيد البدوي في مدينة طنطا بمحافظة الغربية، حضور نحو 2 مليون زائر من محبي ومريدي الطرق الصوفية، الذين احتشدوا في ساحة المسجد الأحمدي للاحتفال، بمشاركة المنشد محمود التهامي.

وأكد اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، أن المحافظة رفعت درجة الاستعداد القصوى في جميع القطاعات لضمان تقديم أفضل الخدمات للزوار.

وأشار إلى أن مولد السيد البدوي يعد من أبرز الاحتفالات الدينية في المحافظة، وله دور كبير في تنشيط السياحة الداخلية والخارجية، إذ يستقطب زوارًا من مختلف المحافظات والسائحين من دول عديدة.

وأوضح الجندي أن المحافظة شكلت غرفة عمليات ولجان تنسيق مع مختلف الجهات، إضافة إلى تعاون الأجهزة الأمنية لضمان سير الاحتفالات بشكل منظم وآمن.

وأشار إلى اتخاذ عدة إجراءات لضمان راحة الزوار، من بينها:

تكثيف التواجد الأمني وتفعيل خطط الحماية المدنية.

إقامة خيمة خدمات طبية ونشر سيارات إسعاف بمحيط المسجد.

تنفيذ حملات مرورية دورية لضمان السيولة المرورية.

تكثيف أعمال النظافة وصيانة أعمدة الإنارة وتجميل الطرق المؤدية للمسجد الأحمدي.

يُذكر أن مولد السيد البدوي يُعد من أهم المناسبات الدينية التي تجذب الآلاف من مختلف أنحاء مصر وخارجها، حيث يحتفل الزوار بالذكرى في أجواء مفعمة بالروحانية والتقاليد الصوفية.