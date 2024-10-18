"أسوان بتغني".. "الثقافة" تطلق فعاليات مهرجان الفنون الشعبية احتفالًا بتعامد الشمس (فيديو وصور)

أسوان - إيهاب عمران:

أطلقت وزارة الثقافة فعاليات مهرجان أسوان للفنون الشعبية على مسرح فوزي فوزي الصيفي، تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، واللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، وذلك بالتزامن مع احتفالية تعامد الشمس على وجه تمثال الملك رمسيس الثاني في معبد أبو سمبل.

صرح الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، أن المهرجان يعكس التنوع والغنى الذي يتمتع به التراث الشعبي المصري، مؤكّدًا أن هذه الفعالية تعدّ من أهم الأنشطة الثقافية التي تنظمها الوزارة من خلال هيئة قصور الثقافة. وأشاد بالتعاون مع محافظة أسوان، مؤكدًا أن المهرجان يحمل رسائل محبة وسلام، وينشر البهجة عبر العروض التي تقام في جميع أنحاء المحافظة، بهدف الترويج للظاهرة الفلكية الفريدة التي تعكس عظمة حضارة المصريين القدماء.

شهد حفل الافتتاح عروضًا فنية متميزة من فرق عدة، أبرزها: أسوان، بورسعيد، الغربية، الأنفوشي، ملوي، توشكى، الأقصر، والوادي الجديد، إلى جانب عروض التنورة.

كما تخللت الفعاليات افتتاح معرض المشغولات اليدوية والمنتجات البيئية، الذي ضمّ العديد من الأعمال التي تعكس الطابع الأسواني الأصيل، بالإضافة إلى معرض لإصدارات هيئة قصور الثقافة.