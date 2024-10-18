إعلان

الأمن في الإسماعيلية يضبط أسلحة وذخيرة بحوزة عنصر إجرامي

12:26 ص الجمعة 18 أكتوبر 2024

ضبط أسلحة نارية وذخيرة

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الإسماعيلية – مصراوي:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الإسماعيلية من ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة بحوزة أحد العناصر الإجرامية قبل ترويجها في السوق.

جاء ذلك خلال مأمورية مشتركة نفذها رجال مباحث مديرية أمن الإسماعيلية بالتنسيق مع ضباط مباحث قسم ثان، عقب تلقي معلومات عن قيام المتهم ببيع الأسلحة والذخيرة في شارع طنطا بحي السلام.

وجه اللواء أحمد عليان، مدير مباحث الإسماعيلية، بتشكيل فريق بحث لمتابعة نشاط المتهم، وإجراء تحريات سرية لتحديد أماكن تردده، والأسلحة التي بحوزته.

ونجحت مأمورية مكبرة، شارك فيها النقيبان محمد حمدون ومحمد صقر، في القبض على المتهم وبحوزته 3 طبنجات، وبندقية خرطوش، وكمية من الطلقات والذخيرة. وأقر المتهم خلال التحقيقات بحيازته الأسلحة بهدف الاتجار.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق، مع التحفظ على المضبوطات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الإسماعيلية ضبط أسلحة وذخيرة عنصر إجرامي العناصر الإجرامية مديرية أمن الإسماعيلية النيابة العامة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
"أسوان بتغني".. "الثقافة" تطلق فعاليات مهرجان الفنون الشعبية احتفالًا بتعامد الشمس (فيديو وصور)

إعلان

إعلان

شبورة كثيفة ورياح وأمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت بدرجات الحرارة