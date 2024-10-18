محافظ الإسماعيلية يشهد احتفال العيد القومي (صور)

الإسماعيلية – مصراوي

شهد اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، مساء اليوم الخميس، الاحتفالية الرسمية بمناسبة الذكرى الـ73 للعيد القومي للمحافظة، والتي أقيمت بالطريق الدائري أمام كوبري الشهيد أحمد منسي.

شارك في الاحتفالية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، المهندس أحمد عصام الدين نائب المحافظ، اللواء طارق محمود اليمني السكرتير العام المساعد، العميد محمد فرج شعلان المستشار العسكري، والنائبان أحمد دندش ورمضان إمام، إلى جانب عدد من رؤساء المراكز والمدن ووكلاء الوزارات والقيادات التنفيذية والأمنية والشعبية، وحضور جماهيري كبير من أبناء الإسماعيلية.

بدأت الفعاليات بتفقد المحافظ لعناصر رمزية من المعدات والسيارات التابعة للوحدات المحلية، والتي شاركت في إطار مبادرة "بداية للتنمية البشرية" تحت رعاية رئيس الجمهورية.

تضمنت الاحتفالية عزف السلام الجمهوري، يليه عرض للقوات الجوية وطابور عرض لفريق الموسيقات العسكرية. كما قدمت فرق تابعة لمديرية الشباب والرياضة عروضًا للألعاب القتالية مثل الكاراتيه والكونغ فو، إلى جانب عروض فنية قدمتها فرقة الإسماعيلية للفنون الشعبية وفرقة أطفال الإسماعيلية.

واختتمت الفعالية بأداء مجموعة من الأغاني الوطنية من تقديم فرقة كورال جامعة قناة السويس، فيما أشرف على إخراج الحفل الفنان ماهر كمال. وشارك في تنظيم الاحتفال عدد من الشباب المنتمين لحملة "بشبابها"، وطلاب من أجل مصر، والهلال الأحمر المصري، وفريق yly للشباب والرياضة.

تجدر الإشارة إلى أن محافظة الإسماعيلية تحتفل بعيدها القومي في 16 أكتوبر من كل عام، وهو تاريخ يعكس رمزًا لتلاحم فئات الشعب من طلاب وعمال وفدائيين ضد الاحتلال الإنجليزي، ويخلّد ذكرى المقاومة الشعبية في المحافظة.