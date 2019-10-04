سفراء الاتحاد الأوروبي يتفقدون قلعة شالي بواحة سيوة

كتب - محمد عاطف:

بدأت صباح الجمعة، الجولة التفقدية لمجموعة من سفراء دول العالم بالقاهرة لقلعة شالي الأثرية بسيوة؛ لمتابعة أعمال مشروع "إحياء قلعة شالي بواحة سيوة" والتي تتم بدعم من الاتحاد الأوروبي، وسط حضور إعلامي كبير.

يحضر الجولة حوالي ١٥ سفيرا من كل دول العالم، ونائب رئيس الاتحاد الأوروبي، للاضطلاع على آخر تفاصيل المشروع، الذي يموله الاتحاد الأوروبي من خلال منحة تبلغ ٦٠٠ ألف يورو.

يعود تاريخ "شالي" إلى آلاف السنين قبل الميلاد، حيث تحتوي على معبد آمون الذي أنشأه المصريون القدماء، ثم جاء الإسكنر الأكبر إلى ذلك المعبد لدى دخوله مصر كي يتعبد هناك ويعلن نفسه ابن آمون، وذلك لعلمه بأهمية ذلك الإله عند كلا من المصريين، واليونانيين.

أما القلعة فهي حصن قديم من الطوب اللبن، وقد تم بناؤها بين القرنين 12 - 13 بهدف رد هجوم العرب والقبائل المتنقلة في الصحراء، حيث سادت الفوضى في الصحراء الغربية بعد عصر الامبراطورية الرومانية، فكانت القبائل تغير على بعضها البعض بهدف الحصول على الغذاء من مناطق الأبار المأهولة بالسكان، مما دفع أهالى سيوة لبناء قلعة عالية لحمايتها من الغزاة، وكان معظمهم من العرب القريبين من واحة سيوة. وتعد قلعة شالى من أهم المزارات السياحية فيها.

يذكر أن مشروع إحياء قلعة شالي الأثرية والذي يتم بتمويل من الاتحاد الأوروبي وبالتعاون مع شركة نوعية البيئة الدولية لتنمية الصناعات الصغيرة والحرفية، بدأ في فبراير ٢٠١٨ ويستمر حتى منتصف ٢٠٢٠، ويستهدف ترميم وحفظ موقع شالي الأثري، المبني من الكرشيف والمنطة شبه المجهورة المحيطة به، كما يهدف المشروع بشكل رئيسي لتحفيز الاقتصاد المحلي، وذلك من خلال تحسين مكانه سيوة الدولية.