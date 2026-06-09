كشف سفير إسرائيل في واشنطن عن وجود بعض الخلافات بين واشنطن وتل أبيب حول سبل إنهاء الحرب مع إيران، مشيرا إلى أنهما دخلتا الحرب معا، وستنهيانها معا.

قال السفير الإسرائيلي في واشنطن يحيئيل ليتر لشبكة CNN، إن إسرائيل والولايات المتحدة لا تزال لديهما بعض الخلافات التي يتعين عليهما العمل على حلها بشأن كيفية إنهاء الحرب مع إيران، في حين أشار الرئيس دونالد ترامب إلى أنه سيعلن النصر الكامل في غضون أسبوعين.

قال السفير: "لدينا مصالح متقاربة إلى حد كبير. وهنا وهناك، توجد بعض الاختلافات في الرأي التي تحتاج إلى تسوية".

وعندما سُئل ليتر عما إذا كانت إسرائيل تعتقد أنه يمكن التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في غضون أسبوعين، كما اقترح ترامب أمس الاثنين، قال إن ذلك سيعتمد على الشروط المحددة للاتفاق.

وأضاف السفير الإسرائيلي: "إذا استطعنا إنهاء هذه الحرب بحيث لا تمتلك إيران برنامجا للأسلحة النووية، ولا برنامجها للصواريخ الباليستية قادرا على ابتزاز العالم، ولا تدعم وكلائها مثل حماس وحزب الله فحينها سننتصر في الحرب، سواء أكان ذلك في غضون أسبوعين أم ساعتين".

وعندما سُئل ليتر عن تصريح ترامب الأخير بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "لا يملك زمام الأمور" وأنه سيضطر إلى قبول أي اتفاق تتوصل إليه الولايات المتحدة مع إيران، وافق على مضض، لكنه أضاف أن "هناك علاقة رائعة بين الرئيس ورئيس الوزراء".

وأوضح السفير: "دخلنا هذه الحرب ضد إيران معا، وأعتقد أننا سننهيها معا على نفس الصفحة"، وفقا لروسيا اليوم.