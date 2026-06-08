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بعد الهجوم الإيراني.. السفير الأمريكي بـ إسرائيل: السفينة الأم للشيطان في طهران

كتب : وكالات

07:19 ص 08/06/2026

السفير الأميركي لدى إسرائيل، مايك هاكابي

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وصف السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي، إيران بأنها السفينة الأم للشيطان، بعد ساعات من إطلاق طهران وابلا من الصواريخ على إسرائيل.

قال هاكابي في منشور اليوم الاثنين على صفحته في منصة "إكس": "أطلقت إيران صواريخ على إسرائيل الليلة الماضية وفجر اليوم دوت صافرات الإنذار الساعة السادسة صباحا في القدس".

وأضاف: "تم اعتراض الصواريخ، ولله الحمد إيران ووكلاؤها من عملاء الشر يريدون حرق أمريكا وإسرائيل إن السفينة الأم للشيطان موجودة في طهران".

أعادت إيران التصعيد العسكري إلى الواجهة بإطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل للمرة الأولى منذ وقف إطلاق النار في أبريل، قائلة: "إن الهجوم جاء ردا على القصف الإسرائيلي للضاحية الجنوبية لبيروت".

وأكدت إسرائيل اعتراض جميع الصواريخ وتعهدت بمواصلة عملياتها في لبنان، سارع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى دعوة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو لعدم الرد.

وحذر ترامب من أن التوتر الحالي قد يعرقل التوصل إلى اتفاق مرتقب بين واشنطن وطهران، في وقت دفعت فيه التطورات العراق وسوريا وإيران إلى فرض قيود على حركة الطيران وإغلاق أجزاء من مجالاتها الجوية، وفقا لروسيا اليوم.

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