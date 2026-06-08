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تصعيد جديد.. إطلاق صواريخ من اليمن باتجاه إسرائيل وصافرات الإنذار تدوي في تل أبيب

كتب : وكالات

06:09 ص 08/06/2026

صفارات الإنذار

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أفادت تقارير برصد إطلاق صاروخ باليستي من اليمن باتجاه إسرائيل، في تطور جديد يأتي وسط التصعيد الإقليمي المتسارع بين إيران وإسرائيل.

يأتي هذا التطور بالتزامن مع حالة التأهب القصوى التي أعلنتها إسرائيل عقب الهجوم الصاروخي الإيراني الأخير والغارات الإسرائيلية على أهداف داخل إيران، ما يثير مخاوف من اتساع نطاق المواجهة لتشمل جبهات إضافية في المنطقة.

أعلن الجيش الإسرائيلي، أنه في أعقاب رصد عمليات إطلاق صواريخ من اليمن، من المتوقع خلال الدقائق المقبلة تفعيل صفارات الإنذار في عدد من المناطق، بينها لخيش، الضفة، القدس،، البحر الميت، السامرة، منطقة دان، اليركون، السهل الساحلي والشارون.

دعا الجيش السكان في المناطق المذكورة إلى الالتزام بتعليمات الجبهة الداخلية والتوجه إلى الأماكن المحصنة فور صدور الإنذارات، وذلك في ظل التهديدات الصاروخية المتواصلة التي تواجهها إسرائيل، وفقا لروسيا اليوم.

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