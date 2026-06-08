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على خلفية التصعيد الإيراني.. رفع جاهزية المستشفيات ونقل العمل تحت الأرض في إسرائيل

كتب : وكالات

05:51 ص 08/06/2026

إسرائيل ترفع جاهزية المستشفيات وتوجه بنقل العمل لل

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أصدر المدير العام لوزارة الصحة الإسرائيلية، تعليمات إلى المستشفيات برفع مستوى الجهوزية والعمل من المرافق المحصنة تحت الأرض على خلفية التصعيد الإيراني.

وتضمنت التعليمات تجنيد الكوادر الطبية واللوجستية اللازمة لضمان الانتقال السريع إلى حالة الطوارئ.

جاء ذلك بالتزامن مع حشد قوات من الجيش الإسرائيلي للمساعدة على دعم القطاع الصحي عند الحاجة.

وأوضحت وزارة الصحة، أن هذه الإجراءات جاءت في ختام اجتماع عقدته الهيئة العليا للاستشفاء بناءً على توجيهات قيادة الجبهة الداخلية، في ظل التطورات الأمنية الأخيرة.

وطلب من المستشفيات الاستعداد لتسريع عمليات تخريج المرضى الذين تسمح حالتهم الصحية بذلك، بهدف توفير أسرّة إضافية واستيعاب أي طارئ محتمل.

في السياق ذاته، أكدت الوزارة، أن عيادات صناديق التأمين الصحي ومراكز توزيع الحليب ستواصل عملها خلال فترات الإنذار من المواقع التي تتوافر فيها مناطق محمية أو من العيادات القريبة من الملاجئ والمرافق المحصنة، لضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية للسكان في مختلف المناطق، وفقا لروسيا اليوم.

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