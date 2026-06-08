شهدت عدة مدن إيرانية فجر اليوم الاثنين، سلسلة انفجارات قوية، بالتزامن مع إعلان الجيش الإسرائيلي تنفيذ غارات جوية استهدفت مواقع عسكرية في غرب ووسط البلاد، في تصعيد جديد للمواجهة.

أفادت وكالة "مهر" الإيرانية بسماع دوي انفجارات قوية في العاصمة طهران، فيما أكد التلفزيون الإيراني لاحقا سماع انفجارات في كل من طهران وتبريز وأصفهان.

كما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية عن مصادر محلية سماع انفجارين قويين على الأقل في العاصمة، قبل أن تعلن لاحقا تسجيل ما لا يقل عن 3 انفجارات في مدينة أصفهان وسط البلاد.

وفي تطور متزامن، أفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية بسماع دوي انفجارات في محيط مدينة كرج الواقعة غرب طهران، دون صدور معلومات فورية حول طبيعة الأهداف المستهدفة أو حجم الأضرار الناجمة عنها.

وجاءت هذه التطورات بعد وقت قصير من إعلان الجيش الإسرائيلي أن سلاح الجو شن هجمات على "مواقع عسكرية تابعة للنظام الإيراني" في غرب ووسط إيران.

وقال الجيش في بيان مقتضب، إن الغارات استهدفت أهدافا عسكرية إيرانية، مؤكدا أن مزيدا من التفاصيل سيُنشر لاحقا.

من جهتها، ذكرت القناة 14 الإسرائيلية، أن الطائرات الحربية الإسرائيلية تنفذ هجمات داخل الأراضي الإيرانية، في وقت لم تصدر فيه السلطات الإيرانية حتى الآن حصيلة رسمية للخسائر أو توضيحات بشأن المواقع التي تعرضت للقصف.

يأتي هذا التصعيد بعد ساعات من الهجوم الصاروخي الإيراني على إسرائيل، والذي قالت طهران إنه جاء ردا على الغارة الإسرائيلية التي استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت.

وكانت إيران قد توعدت في وقت سابق بتوسيع نطاق ردودها إذا استمرت الهجمات الإسرائيلية على لبنان أو تعرضت لضربات جديدة، وفقا لروسيا اليوم.