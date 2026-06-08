أعلن الجيش الإسرائيلي أن سلاح الجو شن، قبل وقت قصير، غارات استهدفت أهدافاً عسكرية تابعة لإيران في مناطق غرب ووسط البلاد.

وأشار الجيش الإسرائيلي في بيان إلى أن العملية نفذت ضد مواقع عسكرية إيرانية، على أن يتم نشر مزيد من التفاصيل لاحقا.

وجاء في البيان: "قبل وقت قصير، نفذ سلاح الجو الإسرائيلي ضربات ضد أهداف عسكرية تابعة للنظام الإيراني في غرب ووسط إيران"، دون أن يحدد طبيعة الأهداف أو حجم الخسائر الناجمة عن الهجمات".

أضاف البيان: "تأتي هذه الضربات في ظل التصعيد المتبادل بين الجانبين عقب الهجوم الصاروخي الإيراني الأخير على إسرائيل، والذي قالت طهران إنه جاء ردا على الغارة الإسرائيلية التي استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت"، وفقا لروسيا اليوم.