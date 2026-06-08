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خاتم الأنبياء لـ إسرائيل: ردنا سيكون مدمرا حال قصفتم إيران.. سنوجه ضربة ساحقة لـ تل أبيب

كتب : وكالات

02:47 ص 08/06/2026

ايران واسرائيل

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حذر مقر خاتم الأنبياء التابع للقوات المسلحة الإيرانية من أن أي رد إسرائيلي على الهجمات الإيرانية الأخيرة سيقابل بتصعيد واسع النطاق، مؤكدا أن تل أبيب ستواجه ضربات ساحقة.

قال المتحدث باسم "خاتم الانبياء"، إن أي تحرك إسرائيلي جديد سيؤدي إلى بدء هجمات مدمرة ضد النظام الإسرائيلي وأنصاره، في أحدث تهديد إيراني يصدر عقب التوترات المتصاعدة بين الجانبين.

وتوعدت إيران إسرائيل بتوجيه ضربات أشد وأكثر إيلاما في حال واصلت هجماتها على لبنان أو ردت على الهجوم الإيراني الأخير.

قال المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء، إن النظام الصهيوني المعتدي يواصل انتهاك اتفاقات وقف إطلاق النار ويصعد هجماته ضد الشعب اللبناني، بدعم أميركي وصمت من المؤسسات الدولية، متهما إسرائيل بارتكاب جرائم حرب واستخدام أسلحة محظورة، من بينها القنابل الفوسفورية.

وأضاف أن طهران كانت قد حذرت مسبقا من مغبة توسيع الهجمات على لبنان، مشيراً إلى أن إسرائيل تجاوزت جميع الخطوط الحمراء من خلال استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت وتكثيف عملياتها العسكرية في جنوب لبنان.

وأكد المتحدث أن إيران كانت قد أبلغت سابقا بأنها ستستهدف مواقع داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة إذا توسعت الاعتداءات على الضاحية الجنوبية، مشددا على أن على الجيش الإسرائيلي وقف هجماته على جنوب لبنان والضاحية فورا.

وحذر من أن أي توسيع للعمليات العسكرية الإسرائيلية أو أي رد على التحرك الإيراني سيقابل بضربات ساحقة وموجعة.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تتزايد فيه التحذيرات المتبادلة بين طهران وتل أبيب، وسط ترقب إقليمي ودولي لمآلات المواجهة وإمكانية اتساعها خلال الساعات المقبلة.

وأعلنت إسرائيل أنها تستعد لرد قوي على الهجوم الصاروخي الإيراني، حيث عقد رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير اجتماعا لتقييم الوضع أكد خلاله أن الجيش في حالة تأهب قصوى وجاهز لتنفيذ ضربات قوية فور صدور الأوامر السياسية.

وأوضح الجيش الإسرائيلي أن دفاعاته الجوية اعترضت جميع الصواريخ التي أُطلقت من إيران، مع الإبقاء على أعلى درجات الجهوزية لمواجهة مختلف السيناريوهات الدفاعية والهجومية.

بالتزامن، شددت قيادة الجبهة الداخلية الإجراءات الأمنية عبر إلغاء الدراسة وتقييد التجمعات وإغلاق الشواطئ في أنحاء البلاد.

ويأتي هذا التصعيد بعد ساعات من الهجوم الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت، والذي اعتبرته طهران تجاوزاً للخطوط الحمراء وتوعدت بالرد عليه بقوة أكبر إذا استمرت الهجمات الإسرائيلية على لبنان، وفقا لروسيا اليوم.

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إيران خاتم الأنبياء القوات المسلحة الإيرانية إسرائيل وإيران

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