أعلن العراق إغلاق مجاله الجوي مدة 72 ساعة، بعدما أطلقت إيران صواريخ باتجاه إسرائيل للمرة الأولى منذ وقف إطلاق النار المُعلن في الثامن من أبريل.

أفادت سلطة الطيران المدني العراقي في بيان مقتضب بإغلاق الأجواء العراقية لمدة 72 ساعة.

ومنذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران في 28 فبراير حتى إعلان وقف النار، رُصدت مسيّرات وصواريخ بكثافة في أجواء العراق، بعضها استهدف أراضيه.

وأغلقت إيران مجالها الجوي جزئيا في غرب البلاد حتى إشعار آخر مساء الأحد عقب إطلاقها دفعات صاروخية على إسرائيل ردا على قصف الأخيرة الضاحية الجنوبية لبيروت.

وأعلنت هيئة الطيران المدني الإيرانية في بيان نقلته وكالة إرنا الرسمية للأنباء، أنه بعد إجراء تقييمات السلامة والأمن أُغلق المجال الجوي في غرب البلاد حتى إشعار آخر، ودعت المواطنين إلى تجنب الذهاب إلى المطارات الواقعة في غرب إيران.

بالتزامن مع ذلك، أعلنت سوريا الأحد عن إغلاق جزئي لمجالها الجوي لمدّة 12 ساعة، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية السورية "سانا"، بعيد إعلان اسرائيل عن تعرضها لقصف صاروخي من إيران.

ونقلت سانا عن هيئة الطيران المدني والنقل الجوي إعلانها إغلاق الممرات الجوية الجنوبية للجمهورية العربية السورية بشكل مؤقت لمدة 12 ساعة، اعتبارا من الساعة 23:00 من مساء الأحد وحتى الساعة 11:00 من صباح اليوم الاثنين، مع تعليق العمليات التشغيلية في مطار دمشق الدولي خلال فترة الإغلاق، وفقا للغد.