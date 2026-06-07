كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لموقع "أكسيوس"، عن رغبته في عدم رد إسرائيل على الهجوم الصاروخي الإيراني الأخير، مؤكدا أن القصف لم يسفر عن وقوع أي إصابات.

وأعرب ترامب عن أمله في ألا تنجر المنطقة نحو حرب شاملة، محذرا من أن إقدام رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على مهاجمة طهران ردا على ذلك سيؤدي إلى امتداد الصراع واستمراره تماما كما كان عليه الحال طوال الأعوام الـ47 الماضية بل والأعوام الـ3 آلاف الماضية.

اتفاق وشيك بين إيران وأمريكا

أوضح ترامب أن الإدارة الأمريكية قريبة جدا من إبرام اتفاق نهائي مع طهران واصفا إياه بأنه سيكون اتفاقا ممتازا.

وشدد على أنه لا يريد لهذه الجهود الدبلوماسية الرامية لتنظيم علاقة إيران وأمريكا أن تنهار أو تتبخر بسبب الأحداث الجارية الآن، مؤكدا أنه على وشك مهاتفة نتنياهو الآن لإبلاغه بضرورة عدم الرد

واعتبر الرئيس الأمريكي، أن كلا الطرفين قد أدى ما عليه بالفعل حيث وجهت إسرائيل ضربتها وقابلتها إيران بضربة مضادة ما يلغي الحاجة إلى جولة أخرى من الضربات.

مشاورات أمنية ومخاوف حرب إيران

في المقابل نقلت شبكة "سي إن إن" عن مسؤول إسرائيلي أن بنيامين نتنياهو يجري الآن مشاورات أمنية مكثفة عقب الهجوم الذي وقع مساء الأحد.

وأفادت القناة 14 العبرية بأنه تم إطلاق حوالي 11 صاروخا باتجاه إسرائيل حيث نجحت الدفاعات في اعتراض بعضها بينما لم يصل البعض الآخر لأهدافه مع احتمالية سقوطها في مناطق مفتوحة دون تسجيل إصابات أو أضرار مباشرة وهو ما يزيد من تعقيد حسابات حرب إيران المحتملة.

تهديدات متبادلة وتوتر إيران وأمريكا

على الرغم من دعوات التهدئة صرح مسؤول إسرائيلي للقناة 12 العبرية، بأن الرد سيكون قويا فيما طالب وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير عبر منصة إكس بضرورة أن تحترق طهران الليلة.

ومن الجانب الإيراني، حذر علي عبد الله قائد حاتم الأنبياء بقيادة الطوارئ في القوات المسلحة الإيرانية من أن أي تصعيد أو عمل انتقامي سيقابل برد ساحق ومؤسف، مؤكدا أن الهجمات ستطال النظام وأنصاره إذا لم تتوقف الاعتداءات في جنوب لبنان والضاحية مما يضع مستقبل علاقة إيران وأمريكا في مهب الريح.