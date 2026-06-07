علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الهجوم الذي نفذته إيران على إسرائيل مساء اليوم الأحد، ردًا على استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي الضاحية الجنوبية في لبنان.

وقال ترامب في تصريحات لقناة "فوكس نيوز" اليوم الأحد: "أقول لإيران لقد أطلقتم صواريخكم وهذا يكفي".

وأضاف ترامب موجهاً حديثه للإيرانيين: "عودوا إلى طاولة المفاوضات وأبرموا صفقة"، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة كانت تقترب من التوصل إلى اتفاق مع إيران.

وتابع: "كنت سأقول إن الاتفاق سيُوقع الاثنين أو الثلاثاء أو الأربعاء، والآن يحدث هذا"، في إشارة إلى التصعيد العسكري الأخير.

وأكد ترامب أن الجيش الأمريكي في حالة تأهب.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن قائد مقر خاتم الأنبياء الإيراني إطلاق عدد من الصواريخ نحو أهداف في إسرائيل.

وقال قائد مقر خاتم الأنبياء، في بيان نقلته وكالة فارس الإيرانية، إن إيران حذرت سابقاً بأنها ستستهدف إسرائيل في حال توسعت العمليات في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وأضاف أن على إسرائيل وقف الهجمات على جنوب لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت، محذراً من أنه في حال توسيع العمليات أو الرد على الإجراء الإيراني، فإنها ستواجه ضربات أكثر "سحقاً وندماً"، وستُشن هجمات مدمرة ضد إسرائيل وداعميها.