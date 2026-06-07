أفاد مسؤول أمريكي ومصدران آخران مطلعان لموقع "أكسيوس" بأن إسرائيل أبلغت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مسبقا بضربها للضاحية الجنوبية.

ونقل الموقع الأمريكي عن مسؤول أمريكي، أن الولايات المتحدة تدعم حق إسرائيل في الدفاع عن النفس، وتقف إلى جانب الحكومة اللبنانية الشرعية في سعيها لتوفير مستقبل أفضل لمواطنيها.

وأكد المسؤول الأمريكي، أن الولايات المتحدة شددت على ضرورة وقف حزب الله الفوري عن إطلاق النار والسماح لهذه الاتفاقيات بالدخول حيز التنفيذ.

وأضاف المسؤول الأمريكي، أن على حزب الله أن يختار بين مواصلة حرب عبثية أو السماح بعودة النازحين وإعادة إعمار لبنان.

وأكد المسؤول الأمريكي، أن حزب الله وحده يتحمل المسؤولية عن أي استمرار للأعمال العدائية، مشيراً إلى أن الشروط المطروحة عادلة، وتحظى بموافقة لبنان وإسرائيل، وتوفر مسارا واضحا لإنهاء القتال.

واتهم المسؤول الأمريكي، المسؤول حزب الله بمواصلة استغلال البنية التحتية المدنية لإخفاء الأسلحة، معتبراً أن ذلك يعرض المدنيين للخطر.

وقال المسؤول إلى أن الولايات المتحدة تنظر إلى هذه العملية باعتبارها وسيلة لتعزيز سيادة لبنان، بالتوازي مع تحسين أمن إسرائيل.

وردًا على التصعيد الإسرائيلي والأمريكي في لبنان، توعد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، باستهداف المصالح الأمريكية بالمنطقة.

وقال قاليباف، عبر منصة "أكس"، اليوم الأحد، أن الولايات المتحدة وإسرائيل أثبتوا من خلال الحصار البحري وانتهاك الاتفاقات بلبنان بأنهم لا يفهمون إلا لغة القوة.

وأكد رئيس البرلمان الإيراني، أن أمريكا وإسرائيل لا يلتزمون بوقف إطلاق النار ولا يؤمنون بالحوار.

وأضاف قاليباف: "أن أيدي قواتنا المسلحة كما كانت دائما طليقة في اتخاذ ما تراه مناسبا".

وتابع "إن الحصار البحري المفروض على الشعب الإيراني والضوء الأخضر الذي منحته أمريكا اليوم للكيان الصهيوني، يحول قواعد وممتلكات أمريكا والكيان في المنطقة إلى أهداف مشروعة"