أفادت مصادر لقناة "القاهرة الإخبارية"، ببدء اجتماع الفصائل الفلسطينية والوسطاء من مصر وقطر وتركيا في القاهرة، حسبما ذكرت القناة

مناقشة المرحلة الثانية من الاتفاق

وأشارت المصادر إلى أن الاجتماع يركز على بحث آليات تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق شرم الشيخ، وسط مشاركة ممثلين عن مختلف الفصائل الفلسطينية، بهدف التوصل إلى تفاهمات تسهم في استكمال مسار الاتفاق.

جهود مصرية قطرية تركية مشتركة

وبحسب المصادر، تبذل مصر وقطر وتركيا جهوداً مكثفة خلال الاجتماعات الجارية من أجل كسر الجمود وتذليل العقبات التي تواجه تنفيذ بنود الاتفاق.