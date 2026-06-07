نقلت وسائل إعلام عبرية عن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تأكيده أن إسرائيل لن تسمح لـ"حزب الله" باستهداف أراضيها أو تجمعاتها، مشددا على أن بلاده ستتصرف وفقا لذلك، في إشارة إلى احتمال مواصلة التصعيد العسكري.

العثور على بنية تحتية تحت الأرض في قلعة الشقيف

وفي سياق متصل، قال نتنياهو، اليوم الأحد، إن القوات الإسرائيلية عثرت على ما وصفه بـ"بنية تحتية ضخمة تحت الأرض تابعة لحزب الله في منطقة قلعة الشقيف جنوب لبنان"، دون تقديم تفاصيل إضافية حول طبيعة أو حجم هذه المنشآت، فيما تستمر العمليات العسكرية في المنطقة وفق ما نقلته وسائل الإعلام العبرية.

الاحتلال يُصعّد غاراته في لبنان وحزب الله يستهدف تجمعاته

تأتي هذه التصريحات في وقت يواصل فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته البرية والجوية في جنوب لبنان، حيث يستهدف القرى والبلدات بسلسلة من الغارات العنيفة والقصف المدفعي الممنهج وتعمل القوات الإسرائيلية في أماكن تمركزها وتوغلها على تدمير البنى التحتية بشكل كامل.

وفي المقابل، يواصل حزب الله اللبناني خوض اشتباكات ميدانية واستهداف تجمعات ومواقع القوات الإسرائيلية عبر إطلاق الرشقات الصاروخية المتتالية وتسيير الطائرات المسيّرة الانقضاضية.