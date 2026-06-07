نقلت صحيفة "الوطن" السورية عن مصادر مطلعة قولها إن دمشق والقاهرة توصلتا إلى توافق بشأن تعيين سفير جديد لسوريا لدى مصر، في خطوة تعكس التحسن المستمر في العلاقات بين البلدين، وأوضحت المصادر أن الإعلان الرسمي عن اسم السفير المرتقب سيتم خلال الفترة القريبة المقبلة، بعد استكمال الترتيبات اللازمة.

أولوية لتعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وسوريا

وأكدت مصادر سورية مطلعة أن ملف التمثيل الدبلوماسي في القاهرة يحظى بأولوية لدى دمشق ضمن جهودها الرامية إلى تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير قنوات التواصل السياسي مع مصر، مشيرًة إلى أن ترشيح سفير جديد يعكس رغبة الحكومة السورية في استكمال ترتيبات التمثيل الدبلوماسي وفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك.

وأضافت المصادر أن دمشق تتطلع إلى مواصلة الحوار والتنسيق مع القاهرة بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين، ويعزز الروابط التاريخية بينهما، كما أوضحت أن ما أُثير خلال الفترة الماضية بشأن بعض الإجراءات الدبلوماسية يندرج ضمن المشاورات الطبيعية المتبعة بين الدول فيما يتعلق باعتماد السفراء ورؤساء البعثات.

خطوة نحو مرحلة جديدة من العلاقات

بحسب الصحيفة، يرى مراقبون أن التوافق على تعيين سفير سوري جديد لدى مصر يمثل محطة مهمة في مسار العلاقات بين البلدين، ويعكس توجهاً مشتركاً نحو توسيع التعاون السياسي والدبلوماسي خلال المرحلة المقبلة، استناداً إلى المصالح المتبادلة والدور الذي يلعبه البلدان على الساحة العربية.