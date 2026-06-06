شنّ رئيس الأركان الإسرائيلي الأسبق جادي آيزنكوت، هجوماً لاذعاً على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، متهماً إياه بالرضوخ لما وصفه بإملاءات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في ما يتعلق بتقييد العمليات العسكرية الإسرائيلية في جنوب لبنان.

تحذير من خسارة الحرب ضد حزب الله

وشدد آيزنكوت، رئيس حزب "ياشار"، على ضرورة منح الجيش الإسرائيلي حرية حركة كاملة لاستهداف حزب الله داخل معاقله، خصوصاً في الضاحية الجنوبية لبيروت، محذراً من أن تقييد العمليات العسكرية قد يؤدي إلى "خسارة الحرب".

وفي سياق سياسي متصل، أعرب آيزنكوت عن ثقته بأن نتنياهو سيتكبد خسارة في الانتخابات المقبلة المقررة خلال الخريف، معتبراً استمرار بقائه في الحكم بعد أحداث السابع من أكتوبر 2023 أمراً غير مقبول، في إشارة إلى تداعيات الحرب الجارية.

انتقادات لأداء الحكومة الإسرائيلية

واتهم رئيس الأركان السابق نتنياهو بإدارة حرب ممتدة منذ نحو عامين ونصف دون تحقيق نتائج حاسمة ضد إيران أو حزب الله أو حركة حماس، مرجعاً ذلك إلى ما وصفه بغياب الرؤية الاستراتيجية وضعف القرار السياسي، كما انتقد تعيينات قيادات أجهزة الأمن الإسرائيلية مثل الشاباك والموساد، وهاجم إجراءات التصويت داخل الكنيست، واصفاً بعضها بـ"الفاسد"، إلى جانب دعوته لمراقب الدولة الجديد إلى رفض منصبه بدعوى عدم استقلاليته.