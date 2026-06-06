أعلنت وزارة الداخلية البحرينية إطلاق صفارات الإنذار في عدد من المناطق، في إطار الإجراءات الاحترازية المتبعة للتعامل مع أي تطورات طارئة، داعية المواطنين والمقيمين إلى التوجه إلى أقرب مكان آمن فورًا.

وأهابت الوزارة بالجميع ضرورة الالتزام بتعليمات الجهات المختصة واتباع إرشادات السلامة بشكل دقيق، حفاظًا على الأرواح وسلامة السكان، مؤكدة استمرار متابعة الموقف واتخاذ ما يلزم من إجراءات وقائية.

ويأتي هذا التطور بالتزامن مع إعلان الجيش الكويتي أن الدفاعات الجوية تتصدى لهجمات صاروخية وطائرات مسيّرة معادية، حيث أوضحت رئاسة الأركان العامة أن أصوات الانفجارات التي تُسمع في بعض المناطق ناتجة عن عمليات اعتراض تنفذها منظومات الدفاع الجوي، مؤكدة أن الوضع تحت السيطرة واستمرار التعامل مع التهديدات الجوية.