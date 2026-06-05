أكد البطريرك ثيوفيلوس الثالث، بطريرك القدس وسائر أعمال فلسطين والأردن، أن الحفاظ على حرية ممارسة الشعائر الدينية في مدينة القدس يرتبط ارتباطاً وثيقاً بصون الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس، وبحماية الوضع القائم الذي يحكم إدارة الأماكن المقدسة منذ عقود طويلة؛ كونه إطاراً أساسياً للتوازن الديني وحماية الحضور المسيحي والإسلامي في المدينة المقدسة.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن مع البطريرك ثيوفيلوس الثالث بطريرك القدس وسائر أعمال فلسطين والأردن.

وتناول اللقاء أيضا القيود التي تمس المسلمين والمسيحيين في الأراضي المقدسة في وصولهم إلى أماكن العبادة وممارسة الشعائر الدينية، في ظل ما شهدته القدس مؤخراً من قيود وإغلاقات إسرائيلية طالت المسجد الأقصى المبارك وكنيسة القيامة، وانعكست على أبناء الأراضي المقدسة خلال الأعياد الدينية الأخيرة في القدس.

كما أكد ضرورة حماية الحضور المسيحي في الأرض المقدسة والشرق الأوسط، وصون حرية العبادة وممارسة الشعائر الدينية، والحفاظ على حرمة الأماكن المقدسة لكافة الأديان.

وخلال اللقاء، وضع البطريرك ثيوفيلوس الثالث أمام الرئيس ترامب جملة من المخاوف والتحديات، تتعلق بصون المقدسات، وتعزيز كرامة الإنسان، وترسيخ رسالة الكنيسة القائمة على الرعاية والرحمة وخدمة السلام.. مشيدا بالوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية، لما تمثله من صمام أمان للاستقرار الديني وحماية التنوع، ومن نموذج رفيع في احترام الديانات السماوية وترسيخ قيم التعايش والتعددية.

وأشار إلى مبادرات عاهل الأردن الملك عبدالله الثاني في ترميم ورعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وما تعبّر عنه من التزام ثابت بحماية الإرث الديني للمدينة المقدسة وصون هويتها الروحية.