أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن التوصل إلى اتفاق سلام دائم في أوكرانيا يظل أولوية بالنسبة لموسكو، مشيراً في الوقت نفسه إلى أنه لا يرى مبرراً لعقد لقاء مباشر مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في المرحلة الحالية، في ظل استمرار الخلافات بين الطرفين بشأن أسس التسوية السياسية للنزاع.

وخلال مشاركته في الجلسة العامة لمنتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي الدولي، الجمعة، أعرب بوتين عن استغرابه من موقف كييف تجاه الدور الأمريكي في جهود السلام.

وقال بوتين، إنه لا يفهم سبب رفض أوكرانيا اعتبار إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضامنا لمحادثات السلام المحتملة بين البلدين.

وأضاف الرئيس الروسي، أن زيلينسكي سبق أن طلب عقد اجتماع مباشر معه، إلا أنه لا يرى سبباً لعقد مثل هذا اللقاء في الوقت الراهن، مؤكداً أن الأولوية يجب أن تكون للوصول إلى اتفاق يضمن سلاماً دائما ومستقرا، وليس مجرد لقاءات سياسية أو إعلامية.

ورداً على سؤال حول إمكانية عقد اجتماع مع الرئيس الأوكراني مستقبلاً، قال بوتين: "لا أرى أي معنى لذلك الآن"، مشدداً على أن الظروف الحالية لا توفر الأساس اللازم لتحقيق نتائج عملية من مثل هذا اللقاء.

وفي حديثه عن الولايات المتحدة، اعتبر الرئيس الروسي أن الحرب في أوكرانيا ربما لم تكن لتندلع لو كان دونالد ترامب يتولى الرئاسة الأمريكية في ذلك الوقت، مضيفاً أن موسكو حاولت إيصال مخاوفها ومواقفها إلى الإدارة الأمريكية السابقة، لكنها لم تلق استجابة كافية.

وأشار بوتين إلى أنه يكن احتراماً للرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب، مؤكداً أن لديه انطباعا إيجابيا عنه.

كما تطرق إلى رسالة تلقاها من الرئيس الأوكراني، معتبرا أنها تضمنت "الوقاحة"، متسائلاً عما إذا كانت تهدف بالفعل إلى طلب لقاء أم إلى استبعاده، مرجحا أن الاحتمال الثاني هو الأقرب من وجهة نظره.

وعلى الصعيد الاقتصادي، أكد الرئيس الروسي أن الاقتصاد الروسي يواصل تحقيق معدلات نمو رغم العقوبات الغربية المفروضة على بلاده، مشيراً إلى أن تأثير هذه العقوبات لا يقتصر على روسيا فحسب، بل يمتد أيضاً إلى الدول التي فرضتها.

وأوضح بوتين أن روسيا لا تزال وجهة جاذبة للاستثمارات في مختلف القطاعات، مؤكداً ترحيب بلاده بجميع الشركاء الراغبين في التعاون الاقتصادي والاستثماري.

كما شدد على أهمية العلاقات الاقتصادية مع الصين، معتبراً أن التعاون بين موسكو وبكين يقوم على أسس العدالة والمساواة ويخدم المصالح المشتركة للبلدين.

وفي ملف الطاقة، أكد الرئيس الروسي حرص بلاده على استقرار أسواق النفط العالمية، مشيراً إلى أهمية الحفاظ على أسعار متوازنة ومستقرة للخام.

وأضاف بوتين أن روسيا تواصل التنسيق والتعاون مع شركائها في تحالف "أوبك بلس" لتحقيق هذا الهدف ودعم استقرار الأسواق.

كما انتقد بوتين استخدام الدولار الأمريكي كأداة في الصراعات السياسية الدولية، معتبراً أن توظيف العملة الأمريكية لأهداف سياسية ألحق أضراراً كبيرة بالنظام المالي العالمي، ووصف هذه السياسة بأنها "خطأ استراتيجي" ارتكبته الإدارة الأمريكية السابقة.