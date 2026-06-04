إعلان

"في قضية الوثائق السرية".. جون بولتون يعتزم الإقرار بالذنب ودفع غرامة تتجاوز مليوني دولار

كتب : عبدالله محمود

09:44 م 04/06/2026

مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق جون بولتون

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت شبكة "سي إن إن" الأمريكية أن مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق جون بولتون، الذي تحول خلال السنوات الأخيرة إلى أحد أبرز منتقدي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يستعد للإقرار بالذنب في قضية تتعلق بسوء التعامل مع وثائق ومعلومات حساسة مرتبطة بالأمن القومي الأمريكي.

ونقلت الشبكة الأمريكية، عن 3 مصادر مطلعة على القضية، أن بولتون توصل إلى اتفاق مع الادعاء يقضي بالاعتراف بالذنب في تهمة جنائية واحدة تتعلق بالاحتفاظ غير القانوني بوثائق سرية، في خطوة من شأنها إنهاء جانب مهم من القضية التي أثارت جدلا واسعا في الأوساط السياسية والقانونية الأمريكية.

ووفقا لأحد المصادر، وافق بولتون أيضا على دفع غرامة مالية تتجاوز مليوني دولار، بينما تنص العقوبات المحتملة للتهمة التي سيعترف بها على السجن لفترة تتراوح بين صفر و60 شهرا، وفقا للقانون الأمريكي.

وبحسب شبكة "سي إن إن"، فإن وزارة العدل الأمريكية رفضت التعليق على اعتزام جون بولتون الإقرار بالذنب خلال جلسة استماعه الموافقة 26 يونيو الجاري.

وتعود القضية إلى اتهامات وجهت لبولتون قبل أشهر من قبل مدعين في ولاية ماريلاند، تتعلق باحتفاظه بوثائق ومذكرات من فترة عمله داخل البيت الأبيض خلال الولاية الأولى للرئيس ترامب.

واتهم الادعاء بولتون بالاحتفاظ بمواد تحتوي على معلومات مرتبطة بالدفاع الوطني والأمن القومي بعد مغادرته منصبه.

كما أفادت وثائق الاتهام بأن بولتون قام بمشاركة أكثر من ألف صفحة من المعلومات المتعلقة بأنشطته اليومية عبر بريده الإلكتروني الشخصي مع شخصين غير مخولين بالاطلاع عليها، وهم زوجته وابنته.

ووفقًا لـ"سي إن إن"، كان بولتون قد واجه في الأصل 18 تهمة جنائية، بينها ثماني تهم مرتبطة بنقل معلومات دفاع وطني وعشر تهم تتعلق بالاحتفاظ غير القانوني بوثائق ومعلومات حساسة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

جون بولتون البيت الأبيض قضية الوثائق السرية دونالد ترامب

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

بـ"ضفيرة شعر".. أحمد سعد يثير الجدل بأحدث ظهور له- صور
زووم

بـ"ضفيرة شعر".. أحمد سعد يثير الجدل بأحدث ظهور له- صور
مبلغ ضخم.. أحمد دياب يعلن رفع المكافأة المالية لبطل الدوري
رياضة محلية

مبلغ ضخم.. أحمد دياب يعلن رفع المكافأة المالية لبطل الدوري
هل تستطيع أمريكا حل أزمة سد النهضة؟ د. عباس شراقي يكشف مفاجأة
أخبار مصر

هل تستطيع أمريكا حل أزمة سد النهضة؟ د. عباس شراقي يكشف مفاجأة
بالفيديو- ياسر جلال في زيارة لنجوم الفن داخل دار إقامة ورعاية كبار الفنانين
زووم

بالفيديو- ياسر جلال في زيارة لنجوم الفن داخل دار إقامة ورعاية كبار الفنانين
محامية صبري نخنوخ تكشف تفاصيل جديدة: مواقع التواصل حرّفت الفيديو
أخبار مصر

محامية صبري نخنوخ تكشف تفاصيل جديدة: مواقع التواصل حرّفت الفيديو

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

وصفهم بـ"السيئين".. من هم الجمهوريون الأربعة الذين أيدوا تقييد صلاحيات ترامب في حرب إيران؟
بين تهرب مالك السفينة وتعثر المفاوضات.. مستجدات أزمة البحارة المصريين المختطفين بالصومال
مدبولي: الفقراء سيحصلون على أعلى شريحة في الدعم النقدي.. والتطبيق قريبا
رئيس الوزراء: لا نحتاج إلى الدخول في برامج جديدة مع صندوق النقد