أعلن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، أن إنتاج كوريا الشمالية من المواد النووية عالية الجودة قد تضاعف أكثر من مرتين خلال السنوات الخمس الماضية، متعهدا بتعزيز القدرات النووية العسكرية لبلاده.

وخلال زيارة قام بها إلى منشأة جديدة لإنتاج المواد النووية، أكد كيم: أن لدى كوريا الشمالية خطة مستقبلية طموحة تهدف إلى تعزيز القوى النووية للدولة بشكل متسارع، وفق ما أفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية الخميس.

وتعتبر كوريا الشمالية، أن ترسانتها النووية بمثابة درع حماية لها من أي هجوم قد تشنه كوريا الجنوبية والقوات الأمريكية المتمركزة هناك.

وفيما يتعلق بمخطط تعزيز القوى النووية ، قال كيم: "إن هذا يمثل تغييرا مذهلا وناجحا يفوق الوصف، إنه حدث تاريخي يشكل علامة فارقة في مسيرة تطوير قدراتنا النووية بسرعة".

ورغم الضغوط الأمريكية، تصر كوريا الشمالية على أنها لن تتخلى عن ترسانتها النووية، واصفة مسارها بأنه "لا رجعة فيه".

وانسحبت بيونج يانج عام 1993 من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، ومنذ ذلك الحين أجرت ست تجارب نووية، ما عرضها للعديد من العقوبات الأممية والدولية، وفقا للغد.