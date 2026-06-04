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ترامب: سأتوجه إلى قمة مجموعة السبع بعد إحدى أكثر الليالي إثارة في التاريخ الأمريكي

كتب : وكالات

12:32 ص 04/06/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه سيتوجه إلى قمة مجموعة السبع في فرنسا مباشرة، بعد إحدى أكثر الليالي إثارة في التاريخ الأمريكي.

وأضاف ترامب، في منشور عبر منصة "تروث سوشيال" اليوم الخميس، وهي نزالات بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة (UFC) على العشب الجنوبي للبيت الأبيض.

وأكد ترامب، أن السجلات تشير إلى أنه على الرغم من إقامة نزالات أقل مستوى بكثير في البيت الأبيض على مدار تاريخه الطويل والحافل، فإنه لم يُفكر قط في استضافة نزال يضاهي هذا الحدث، الذي يجمع أعظم المقاتلين في العالم.

وأشار ترامب إلى أن المشاركين في الحدث هم أبطال العالم جميعا، مؤكداً أن إقامة هذه النزالات ستكون في بيت الشعب.

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دونالد ترامب مجموعة السبع فرنسا الولايات المتحدة البيت الأبيض

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