شهدت الكويت تصعيداً أمنياً خطيراً، بعدما تعرض مبنى الركاب الرئيسي في مطار الكويت الدولي لهجوم بطائرات مسيّرة إيرانية، ما أسفر عن أضرار مادية كبيرة وإصابة عدد من الأشخاص، فضلاً عن اضطراب حركة الطيران وتعليق الرحلات الجوية.

إصابات وأضرار في مبنى الركاب

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الكويتية، العقيد الركن سعود عبدالعزيز العطوان، أن عدداً من الطائرات المسيّرة المعادية استهدفت مبنى الركاب (T1) في مطار الكويت الدولي نتيجة ما وصفه بـ"العدوان الإيراني الآثم"، موضحاً أن الهجوم تسبب في أضرار جسيمة بالمبنى وإصابة عدد من الأشخاص الذين تلقوا الرعاية الطبية اللازمة.

استنفار أمني ومتابعة للموقف

وأكدت وزارة الدفاع أن القوات المسلحة تتابع تطورات الموقف بالتنسيق مع الجهات المختصة، مشيرة إلى أنها في حالة جاهزية كاملة للتعامل مع أي مستجدات أمنية واتخاذ الإجراءات الضرورية للحفاظ على أمن البلاد واستقرارها في ظل الظروف الراهنة.

تعليق الرحلات وتحويلها لمطارات بديلة

وفي أعقاب الهجوم، أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في الكويت تفعيل خطة الطوارئ داخل مطار الكويت الدولي، مؤكدة تعليق الرحلات الجوية وتحويل الطائرات إلى مطارات بديلة حتى إشعار آخر، في خطوة احترازية تهدف إلى ضمان سلامة المسافرين والعاملين في المطار.

هجوم آخر استهدف القوات الأمريكية

وفي تطور متصل، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" إحباط محاولة إيرانية أخرى استهدفت القوات الأمريكية المتمركزة في الكويت صباح الأربعاء، موضحة أن موجة إضافية من الطائرات المسيّرة حاولت مهاجمة أهداف أمريكية لكنها فشلت في تحقيق أي إصابات أو أضرار.

وأكدت القيادة المركزية الأمريكية عدم تسجيل أي خسائر في الأفراد أو المعدات الأمريكية، معتبرة أن هذه المحاولة تأتي في سياق التصعيد المستمر بين الولايات المتحدة وإيران.