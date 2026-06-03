وجه الحرس الثوري الإيراني، تحذيرا شديد اللهجة للإدارة الأمريكية، قال فيه: "أي حماقة جديدة، أو اعتداء آخر، أو تحرك يمس شبرا واحدا من حدودنا وسيادتنا، سيُجابه برد زلزالي، قاصم، وحاسم، يتجاوز القواعد والحدود المعمول بها، ولن تتوانى قواتنا الباسلة في تحويل كافة مقار المعتدين ومصالحهم في المنطقة إلى رماد".

وأكد بيان الحرس الثوري، أن زمن اضرب واهرب قد ولى، وعلى قوى البغي أن تتحمل العواقب الوخيمة لجهلها ومغامراتها غير المحسوبة".

وأعلن الحرس الثوري الإيراني عن قصف القواعد العسكرية الأمريكية في الكويت بصواريخ دقيقة، ردا على العدوان السافر للقوات الأمريكية على السيادة الإيرانية في جزيرة قشم.

وقال الحرس الثوري في بيانه: "ردا على الغطرسة والعدوان السافر الذي ارتكبته القوات الأمريكية الإرهابية باستهدافها السيادة الوطنية للجمهورية الإسلامية الإيرانية في جزيرة 'قشم' العزيزة، قامت القوة الجوفضائية التابعة لحرس الثورة الإسلامية، بفضل الله ومدده، ووفاء بعهدها في حماية تراب الوطن، بدك القواعد العسكرية التابعة للاحتلال الأمريكي في دولة الكويت بضربات صاروخية دقيقة ومكثفة، والتي أسفرت عن تدمير أهدافها بنجاح واشتعال النيران في حصون المعتدين".

يُذكر أن الكويت تستضيف قواعد عسكرية أمريكية، كان آخرها قاعدة "علي السالم" الجوية التي استخدمتها طائرات الشحن الأمريكية لنقل المساعدات خلال أزمة غزة، كما تعتبر قاعدة "عريفجان" مركزا للعمليات الأمريكية في المنطقة.