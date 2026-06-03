أفادت وكالة أسوشيتد برس، بأن اجتماعات اليوم الأول من الجولة الرابعة للمفاوضات بين وفدي لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية، انتهت على أن تُستأنف المحادثات غدا الأربعاء.

وقال مسؤول إسرائيلي، إن المحادثات بين إسرائيل ولبنان اختتمت لهذا اليوم، مؤكداً أنها ستستأنف غداً الأربعاء.

وبحسب أسوشيتد برس، تأتي المحادثات اللبنانية الإسرائيلية في ظل استمرار الهجمات المتبادلة بين إسرائيل وحزب الله، وتهديدات حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالتصعيد.

ويشارك في المفاوضات عن الجانب اللبناني المبعوث الرئاسي السفير سيمون كرم، إلى جانب السفيرة اللبنانية لدى الولايات المتحدة ندى حمادة معوض، ونائب السفيرة القنصل وسام بطرس، والملحق العسكري أوليفر حاكمية، ضمن وفد يمثل المؤسسات الدبلوماسية والعسكرية اللبنانية.

أما الجانب الإسرائيلي، فيمثله السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة ياخيل لايتر، ونائب مستشار الأمن القومي يوسي درازنين، ورئيس قسم التخطيط في جيش الاحتلال الإسرائيلي أميشاي ليفين، إضافة إلى الملحق العسكري في السفارة الإسرائيلية إريك بن دوف.