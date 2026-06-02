ترامب: المحادثات مع إيران مستمرة والتقارير عن توقف التواصل بين الجانبين كاذبة

كتب : وكالات

08:35 م 02/06/2026

دونالد ترامب

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن المحادثات مع إيران لا تزال مستمرة، نافياً صحة التقارير التي تحدثت عن توقف التواصل بين واشنطن وطهران خلال الأيام القليلة الماضية.

وأضاف ترامب، في منشور عبر منصة تروث سوشيال، اليوم الثلاثاء، أن التقارير الإخبارية التي تفيد بأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة توقفتا عن التحدث قبل أيام قليلة هي تقارير كاذبة وخاطئة.

وأكد ترامب، أن المحادثات بين الجانبين مستمرة بشكل متواصل، قائلاً:"المحادثات بيننا مستمرة بشكل مستمر، بما في ذلك قبل أربعة أيام، وقبل ثلاثة أيام، وقبل يومين، وقبل يوم واحد، واليوم. إلى أين يقودون، لا أحد يعرف أبدًا".

وتابع ترامب: "لكن كما قلت لإيران، لقد حان الوقت، بطريقة أو بأخرى، لإبرام صفقة"، مضيفاً: "لقد كنتم تفعلون هذا لمدة 47 عاماً، ولا يمكن السماح له بالاستمرار لفترة أطول".

