إعلان

ترامب خلال لقائه السيسي: مصر عوملت بشكل غير عادل من إثيوبيا وندعمها في ملف السد

كتب : وكالات

03:01 م 17/06/2026

الرئيس السيسي وترامب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال لقائه مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على هامش قمة مجموعة السبع في فرنسا، إن الولايات المتحدة تقدم دعمًا لمصر في ما يتعلق بملف سدها، في إشارة إلى قضية سد النهضة الإثيوبي.

وأضاف ترامب: "أعتقد أن مصر عوملت بشكل غير عادل من قبل إثيوبيا".

وتابع ترامب: "أصبح نهر النيل يحتوي على كمية مياه أقل مما هو متوقع، وقد تم بناء سد في إثيوبيا، وهو ما يسبب مشاكل كبيرة لمصر".

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن الرئيس السيسي، يحظى بالاحترام في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك من قبله.

أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالعلاقة التي تجمعه بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا وجود "كيمياء" خاصة بينهما منذ اللقاء الأول.

وقال ترامب:" إنه التقى السيسي لأول مرة خلال حملته الانتخابية الأولى عندما كان منافسًا لهيلاري كلينتون، مشيرًا إلى أن اللقاء جرى في أحد الفنادق قبل الانتخابات".

وأوضح ترامب أن السيسي أخبره آنذاك بأنه سيفوز في السباق الرئاسي، وهو ما جعله يشعر منذ ذلك الوقت بارتياح وانسجام شخصي معه.

وأضاف ترامب، أنه يفضّل قضاء وقت أطول مع السيسي عند لقائه، في إشارة إلى قوة العلاقة بينهما، لافتًا إلى أن السيسي أبلغه في لقائهما الأول بأنه لا يفضل لقاء هيلاري كلينتون، ورغم أن لقاءً لاحقًا جمعه بها، إلا أنه لم يستمر سوى نحو دقيقة واحدة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

قمة مجموعة السبع السيسي ترامب سد النهضة

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

أطباء الإسكندرية تدعو المواطنين لتقديم شكاوى رسمية في حالة وجود مخالفات
أخبار المحافظات

أطباء الإسكندرية تدعو المواطنين لتقديم شكاوى رسمية في حالة وجود مخالفات

هل يكتب التاريخ؟.. نتائج مباريات مصر ونيوزيلندا تحمل بشرى سارة للفراعنة
كأس العالم 2026

هل يكتب التاريخ؟.. نتائج مباريات مصر ونيوزيلندا تحمل بشرى سارة للفراعنة
"استغلوا ضخامتهم لترويع المواطنين".. أمر إحالة صبري نخنوخ و10 آخرين في
حوادث وقضايا

"استغلوا ضخامتهم لترويع المواطنين".. أمر إحالة صبري نخنوخ و10 آخرين في
بكاء وإغماء.. انهيار والدة عروس المنوفية بعد الحكم على المتهم بـ 15 سنة سجن
أخبار المحافظات

بكاء وإغماء.. انهيار والدة عروس المنوفية بعد الحكم على المتهم بـ 15 سنة سجن
تأجيل الحكم في قضية مدير أعمال هيفاء وهبي السابق المتهم بغسل الأموال
حوادث وقضايا

تأجيل الحكم في قضية مدير أعمال هيفاء وهبي السابق المتهم بغسل الأموال

إعلان

مباريات اليوم

جميع المباريات

كأس العالم

إنجلترا

إنجلترا

- -

23:00

كرواتيا

كرواتيا

كأس العالم

النمسا

النمسا

3 1

07:00

الأردن

الأردن

كأس العالم

البرتغال

البرتغال

- -

20:00

الكونغو الديمقراطية

الكونغو الديمقراطية

كأس العالم

المزيد

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

فخ التليجرام.. تحقيق يكشف حيل استدراج أطفال لاستغلالهم جنسيًا وبيع صورهم لآخرين
ظهرت رسميًا.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة 2026 برقم الجلوس
بالاسم ورقم الجلوس.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 2026
شهادة خبير الأصوات حول رسالة تهديد صبري نخنوخ لمالك معرض السيارات | انفراد
الدولار يهبط دون 50 جنيها لأول مرة منذ 3 أشهر ونصف
"3 سيارات وصفعة على الوجه".. ماذا قال محامي المجني عليه في قضية صبري نخنوخ؟ | انفراد