قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال لقائه مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على هامش قمة مجموعة السبع في فرنسا، إن الولايات المتحدة تقدم دعمًا لمصر في ما يتعلق بملف سدها، في إشارة إلى قضية سد النهضة الإثيوبي.

وأضاف ترامب: "أعتقد أن مصر عوملت بشكل غير عادل من قبل إثيوبيا".

Trump to Egypt's Sisi:



We are helping Sisi with his dam project.



I think Egypt was treated very unfairly by Ethiopia. pic.twitter.com/Br4EAgaZk6 — Clash Report (@clashreport) June 17, 2026

وتابع ترامب: "أصبح نهر النيل يحتوي على كمية مياه أقل مما هو متوقع، وقد تم بناء سد في إثيوبيا، وهو ما يسبب مشاكل كبيرة لمصر".

Trump on Egypt:



The Nile River is getting a little emptier than it should be.



A dam was built in Ethiopia, and it is causing tremendous problems for Egypt. pic.twitter.com/2iTwNX3jEy — Clash Report (@clashreport) June 17, 2026

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن الرئيس السيسي، يحظى بالاحترام في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك من قبله.

أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالعلاقة التي تجمعه بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا وجود "كيمياء" خاصة بينهما منذ اللقاء الأول.

وقال ترامب:" إنه التقى السيسي لأول مرة خلال حملته الانتخابية الأولى عندما كان منافسًا لهيلاري كلينتون، مشيرًا إلى أن اللقاء جرى في أحد الفنادق قبل الانتخابات".

وأوضح ترامب أن السيسي أخبره آنذاك بأنه سيفوز في السباق الرئاسي، وهو ما جعله يشعر منذ ذلك الوقت بارتياح وانسجام شخصي معه.

وأضاف ترامب، أنه يفضّل قضاء وقت أطول مع السيسي عند لقائه، في إشارة إلى قوة العلاقة بينهما، لافتًا إلى أن السيسي أبلغه في لقائهما الأول بأنه لا يفضل لقاء هيلاري كلينتون، ورغم أن لقاءً لاحقًا جمعه بها، إلا أنه لم يستمر سوى نحو دقيقة واحدة.