شهد حفل التخرج في جامعة ستانفورد بولاية كاليفورنيا الأمريكية انسحاب عشرات الطلبة والخريجين من المدرجات أثناء إلقاء الرئيس التنفيذي لشركة جوجل سوندار بيتشاي كلمته.

اعتراض على الشراكات مع إسرائيل

وجاءت هذه الخطوة رفضاً للعقود التي تربط شركة جوجل بإسرائيل، وخاصة أوجه التعاون التقني المرتبطة بالمؤسسة العسكرية الإسرائيلية، والتي يرى المحتجون أنها تسهم في دعم العمليات العسكرية الجارية في قطاع غزة.

رفع الأعلام الفلسطينية في الحفل

وغادر المشاركون أماكنهم بشكل منظم، حاملين الأعلام الفلسطينية ولافتات تندد بعقود الشركة مع إسرائيل، كما أظهرت مشاهد من الحفل استمرار الاحتجاجات بالتزامن مع فعاليات التخرج، تعبيراً عن التضامن مع الفلسطينيين.

Stanford grads walk out as Google CEO Sundar Pichai takes the stage as commencement speaker. No mention of AI, unlike other uni speakers getting booed down this year. Story for @sfgate shortly pic.twitter.com/qvS2rJ91Ip — Matt Brown (@maattttbrown) June 14, 2026

وأوضح منظمو الاحتجاج من مجموعتي "طلاب من أجل العدالة في فلسطين" و"لا للتكنولوجيا من أجل الفصل العنصري" أن هذه الخطوة جاءت رفضاً لدور شركات التكنولوجيا الكبرى في توفير خدمات وتقنيات قد تُستخدم في دعم الأنشطة العسكرية.

انتقادات لدور شركات التكنولوجيا مع استمرار حرب غزة

وركز المحتجون على استمرار شراكات جوجل مع الجهات الإسرائيلية، معتبرين أن هذه العقود تضع الشركة ضمن منظومة الدعم التقني التي تستفيد منها المؤسسة العسكرية، خصوصاً في ظل استمرار الحرب في قطاع غزة.