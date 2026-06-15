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اتفاق أمريكا وإيران.. ترامب: إسرائيل لم تكن لتصمد ساعتين إذا امتلكت طهران سلاحًا نوويًا

كتب : وكالات

07:57 ص 15/06/2026

دونالد ترامب

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سلطت صحيفة معاريف الضوء على ما صرح به مصدران إيرانيان، أن رئيس فريق التفاوض الإيراني، محمد باقر، ووزير الخارجية عباس عراقجي، سيصلان إلى جنيف لتوقيع الاتفاقية مع الولايات المتحدة.

ووفقًا للمصدرين، سيتم التوقيع بحضور نائب الرئيس الأمريكي جيه. دي. فانس، وسيكون هذا الاجتماع الأرفع مستوى بين طهران وواشنطن منذ 47 عامًا، أي منذ قطع العلاقات الدبلوماسية عقب الثورة الإسلامية عام 1979 واقتحام السفارة الأمريكية في طهران.

وأوضح عراقجي، أن الاتفاقية ستنص على احترام إيران والولايات المتحدة لسيادة كل منهما وعدم تدخلهما في الشؤون الداخلية للطرف الآخر.

وألقت صحيفة معاريف الضوء على تفاصيل مكالمة هاتفية استمرت 28 دقيقة من البيت الأبيض، تلتها مكالمة متابعة قصيرة، إذ اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الهجوم على إيران في أواخر فبراير والحصار البحري الذي فُرض بعد إغلاق مضيق هرمز قد غيّرا مجرى الأحداث في الشرق الأوسط لصالح الولايات المتحدة.

وأشاد ترمب بالرئيس الصيني شي جين بينج والرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمساعدتهما في التوصل إلى اتفاق، إذ هاجم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي قال إنه كاد يُفشل الاتفاق بهجماته.

وقال ترامب عن نتنياهو، إنه رجل قوي للغاية، مضيفًا: "بصراحة، عليه أن يكون ممتنًا لنا على ذلك لأنه لو كانت إيران تمتلك أسلحة نووية، لما صمدت إسرائيل ساعتين".

وأعلن ترامب، إتمام الاتفاق مع إيران، إذ كتب على موقع التواصل الاجتماعي "تروث سوشيال": "تمّ إبرام الاتفاق مع إيران أهنئ الجميع".

وأضاف ترامب: "أوافق تماما على فتح مضيق هرمز دون رسوم عبور، وأوافق في الوقت نفسه على الرفع الفوري للحصار البحري الأمريكي"، إذ اختتم كلمته قائلا: "يا سفن العالم، شغّلوا محركاتكم دعوا النفط يتدفق".

وقال ترامب: "هذا الاتفاق التاريخي سيجلب السلام والأمن للمنطقة بأسرها لقد حاول العديد من الرؤساء إحلال السلام مع إيران، وفشلوا جميعا قبلي وجد قادة المنطقة، ولأول مرة، رئيسا قادرا على مساعدتهم في تحقيق سلام حقيقي مع فتح مضيق هرمز بتوقيع الاتفاق يوم الجمعة، ولغرض تنفيذ عمليات إزالة الألغام، سيتدفق النفط مجددا على جانبي المضيق - لصالح المنطقة بأسرها ولصالح العالم أجمع"، وفقا للغد.

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