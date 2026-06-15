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اتفاق أمريكا وإيران.. هل رفضت طهران منح ترامب رمزية إتمام التسوية في يوم ميلاده؟

كتب : وكالات

07:09 ص 15/06/2026

دونالد ترامب

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رفضت إيران منح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رمزية إتمام اتفاق السلام التاريخي في يوم ميلاده الذي صادف يوم أمس الأحد، وفقا لما أفادت به صحيفة "نيويورك تايمز".

ذكرت الصحيفة نقلا عن مسؤولين إيرانيين لم يكشف عن هويتيهما نظرا لحساسية الموضوع، أن طهران انتظرت حتى تجاوزت الساعة منتصف الليل بالتوقيت المحلي لإتمام الاتفاق، لأنها لم ترغب في أن يتزامن هذا الحدث التاريخي مع عيد ميلاد الرئيس ترامب يوم الأحد.

وأشارت إلى أن فارق التوقيت البالغ 7 ساعات ونصف بين طهران وواشنطن أتاح تحديد موعد إتمام الاتفاق وفقا لروايتهما، إذ أعلنت طهران الاتفاق مع بداية يوم الاثنين بينما كان يوم الأحد متواصلا في واشنطن.

كتب ترامب في تدوينة على منصة "تروث سوشيال": "تم إبرام الاتفاق مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية.. تهانينا للجميع!".

أعلن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني فجر اليوم الاثنين رسميا التوصل لاتفاق سلام مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وأشار إلى أنه سيتم التوقيع الرسمي على مذكرة التفاهم هذه يوم الجمعة الموافق 19 يونيو، وفقا لروسيا اليوم.

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