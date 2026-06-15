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اتفاق أمريكا وإيران.. بيان مشترك لـ4 دول أوروبية تٌؤكد استعدادها لرفع العقوبات عن طهران

كتب : وكالات

04:54 ص 15/06/2026

إيطاليا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا

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أعلنت إيطاليا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا في بيان مشترك، فجر اليوم الاثنين، استعدادها لرفع العقوبات عن إيران عقب اتفاق بين طهران وواشنطن.

جاء في البيان: "نرحب ترحيبا حارا بالإعلان عن مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران".

وأضاف البيان: "يجب ألا تحصل إيران أبدا على أسلحة نووية، نحن على استعداد للعمل مع الولايات المتحدة وإيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية حتى النهاية".

وتابع: "نحن على استعداد لرفع العقوبات استجابة لخطوات واضحة وذات مصداقية من جانب إيران فيما يتعلق ببرنامجها النووي".

وأعلن التلفزيون الإيراني فجر الاثنين رسميا التوصل لاتفاق سلام مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال التلفزيون الإيراني إن الولايات المتحدة اضطرت إلى القبول بإنهاء الحرب.

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة وإيران توصلتا إلى اتفاق سلام، وفقا لروسيا اليوم.

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