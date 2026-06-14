إعلان

بينهم عسكري.. استشهاد 11 شخصا وإصابة 8 آخرين إثر غارات إسرائيلية بجنوب لبنان

كتب : وكالات

02:41 ص 14/06/2026

غارات إسرائيلية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

استشهد 11 شخصا وأصيب 8 بينهم عسكري بالجيش اللبناني بوضع حرج جراء الغارات الإسرائيلية التي استهدفت جنوب لبنان.

وتم تسجيل شهيد وجريح جراء غارة إسرائيلية استهدفت بيك آب على طريق المصيلح جنوب لبنان، كما تم تسجيل 4 غارات إسرائيلية على كفرتبنيت وغارتين على النبطية جنوبا.

وكثفت إسرائيل، عملياتها العسكرية في جنوب لبنان، إذ شنت سلسلة غارات جوية على مناطق عدة بعد ساعات من توجيه الجيش الإسرائيلي أوامر إخلاء للسكان، في خطوة تعكس استمرار التصعيد رغم المساعي الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الحرب في المنطقة.

وشن الجيش الإسرائيلي سلسلة غارات استهدفت بلدات صير الغربية، شوكين، أطراف بلدتي النبطية الفوقا وكفرتبنيت والمنطقة الواقعة بين بلدتي كفرصير والقصيبة.

وأعلن الجيش اللبناني، السبت، إصابة أحد عناصره بجروح بالغة جراء استهدافه بمسيرة إسرائيلية في جنوبي لبنان.

وقال الجيش، في بيان: "استهدفت مسيرة إسرائيلية معادية عسكريا في الجيش اللبناني أثناء انتقاله قرب مستشفى النجدة بالنبطية دون إصابته، ثم استهدفته مجددا على طريق كفررمان – النبطية، ما أدى لإصابته بجروح بالغة".

هذا وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، مساء السبت، ارتفاع حصيلة ضحايا الهجمات الإسرائيلية المستمرة على البلاد إلى 3,756 شهيدا و11,632 مصابا، وفقا لروسيا اليوم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

غارة إسرائيلية لبنان جنوب لبنان إسرائيل ولبنان

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

"احترافية وشجاعة".. تركي آل الشيخ يشيد بأحمد عز ومخرج مسلسل الأمير لهذا
زووم

"احترافية وشجاعة".. تركي آل الشيخ يشيد بأحمد عز ومخرج مسلسل الأمير لهذا
حرب الـ 105 يوما.. رحلة إيران وأمريكا من التصعيد العسكري إلى الاتفاق
شئون عربية و دولية

حرب الـ 105 يوما.. رحلة إيران وأمريكا من التصعيد العسكري إلى الاتفاق
حدث بالفن|تركي آل الشيخ يشيد بالنجم أحمد عز وليلى علوي في زفاف نجل سيد رجب
زووم

حدث بالفن|تركي آل الشيخ يشيد بالنجم أحمد عز وليلى علوي في زفاف نجل سيد رجب
مطعم مغربي يتحول إلى مدرجات في كأس العالم.. ما القصة؟
كأس العالم 2026

مطعم مغربي يتحول إلى مدرجات في كأس العالم.. ما القصة؟
أبراج قد تعيش مفاجآت عاطفية قبل نهاية يونيو.. بينها الحوت والأسد
علاقات

أبراج قد تعيش مفاجآت عاطفية قبل نهاية يونيو.. بينها الحوت والأسد

إعلان

مباريات اليوم

جميع المباريات

كأس العالم

هايتى

هايتى

- -

04:00

إسكتلندا

إسكتلندا

كأس العالم

أستراليا

أستراليا

- -

07:00

تركيا

تركيا

كأس العالم

البرازيل

البرازيل

1 1

01:00

المغرب

المغرب

كأس العالم

المزيد

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان