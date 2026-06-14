استشهد 11 شخصا وأصيب 8 بينهم عسكري بالجيش اللبناني بوضع حرج جراء الغارات الإسرائيلية التي استهدفت جنوب لبنان.

وتم تسجيل شهيد وجريح جراء غارة إسرائيلية استهدفت بيك آب على طريق المصيلح جنوب لبنان، كما تم تسجيل 4 غارات إسرائيلية على كفرتبنيت وغارتين على النبطية جنوبا.

وكثفت إسرائيل، عملياتها العسكرية في جنوب لبنان، إذ شنت سلسلة غارات جوية على مناطق عدة بعد ساعات من توجيه الجيش الإسرائيلي أوامر إخلاء للسكان، في خطوة تعكس استمرار التصعيد رغم المساعي الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الحرب في المنطقة.

وشن الجيش الإسرائيلي سلسلة غارات استهدفت بلدات صير الغربية، شوكين، أطراف بلدتي النبطية الفوقا وكفرتبنيت والمنطقة الواقعة بين بلدتي كفرصير والقصيبة.

وأعلن الجيش اللبناني، السبت، إصابة أحد عناصره بجروح بالغة جراء استهدافه بمسيرة إسرائيلية في جنوبي لبنان.

وقال الجيش، في بيان: "استهدفت مسيرة إسرائيلية معادية عسكريا في الجيش اللبناني أثناء انتقاله قرب مستشفى النجدة بالنبطية دون إصابته، ثم استهدفته مجددا على طريق كفررمان – النبطية، ما أدى لإصابته بجروح بالغة".

هذا وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، مساء السبت، ارتفاع حصيلة ضحايا الهجمات الإسرائيلية المستمرة على البلاد إلى 3,756 شهيدا و11,632 مصابا، وفقا لروسيا اليوم.