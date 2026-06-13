تسببت نبوءة غريبة أطلقتها عرافة برازيلية في حالة من الجدل عبر منصات التواصل الاجتماعي؛ بعدما زعمت أن سفينة فضائية عملاقة ستظهر خلال إحدى مباريات كأس العالم 2026 في مدينة ميامي الأمريكية لاختطاف مئات الأشخاص من داخل الملعب.

تعود هذه الادعاءات إلى العرافة البرازيلية إليزانجيلا دي سوزا، المعروفة باسم "فو باهيا".

ونشرت العرافة التي يتابعها أكثر من 23 مليون شخص على منصة "إنستجرام"، مقطع فيديو وصفت فيه ما قالت إنه حلم حي ومفصل يصور وصول كائنات فضائية إلى إحدى مباريات المونديال.

وبحسب رواية باهيا، فإن مركبة فضائية ضخمة على متنها أكثر من 100 كائن فضائي ستهبط على أرضية الملعب أثناء المباراة في ميامي، زاعمة أن أكثر من 700 شخص بمن فيهم لاعبون وحكام ومسؤولون سيتم ترحيلهم إلى متن المركبة قبل أن يتم إعادتهم في وقت لاحق.

وحذرت في الفيديو قائلة "لا تذهبوا إلى ملعب ميامي في 24 يونيو 2026 ابقوا بعيدا".

المباراة المرتبطة بنبوءة كائنات فضائية

ربط العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، هذا التحذير بمباراة المجموعة الثالثة المرتقبة بين منتخبي البرازيل وإسكتلندا والمقرر إقامتها في 24 يونيو 2026 على أرضية ملعب "هارد روك" في "ميامي جاردنز" بولاية فلوريدا.

ومن المتوقع أن تجذب هذه المواجهة المقررة في تمام السادسة مساء بالتوقيت الشرقي حشودا جماهيرية غفيرة.

انتشار أنباء كائنات فضائية في كأس العالم 2026

نالت النبوءة اهتماما واسعا بعد أن سلطت منصة "برو بايبيل" الإعلامية الضوء عليها.

وتضاعف الزخم الرقمي عندما تناول الممثل وصانع المحتوى جاي كلاي النبوءة في مقطع فيديو على منصة "تيك توك" حصد أكثر من مليون مشاهدة.

ورغم أن كلاي بدا مقتنعا بالتحذير في بادئ الأمر إلا أنه تراجع لاحقا وخفف من حدة موقفه، مشيرا إلى أن الرؤية ربما كانت مرتبطة بما وصفه بالخط الزمني السلبي الذي تغير منذ ذلك الحين.

وأضاف في فيديو لاحق، أنه حتى لو ظهرت مركبات مجهولة فمن المستبعد حدوث واقعة اختطاف، مدعيا أن العرافة باهيا أشارت في وقت لاحق إلى إمكانية تبدل التاريخ المتوقع من 24 يونيو إلى 26 يونيو.

تاريخ ميامي مع شائعات كائنات فضائية

أعادت هذه النبوءة إلى أذهان مستخدمي الإنترنت الجدل الشهير الذي عرف باسم فضائيي مركز تسوق ميامي في يناير 2024.

وحينذاك تسبب الوجود الأمني الكثيف للشرطة في أحد المراكز التجارية في انتشار تكهنات واسعة على الإنترنت تزعم رصد كائنات فضائية.

ورغم أن السلطات أوضحت لاحقا أن الحادث كان مجرد مشاجرة بين مراهقين قاموا بإشعال ألعاب نارية، إلا أن نظريات المؤامرة المحيطة بالواقعة استمرت في الانتشار على منصات التواصل.

ردود الفعل حول ظهور كائنات فضائية

انقسمت ردود الأفعال حيال ادعاءات العرافة البرازيلية بشكل حاد؛ فبينما سخر الكثيرون من النبوءة واعتبروها نظرية مؤامرة واهية، أبدى آخرون فضولهم بل وشاركوا تجارب شخصية لمشاهدات مزعومة لأجسام طائرة مجهولة.

وعلق أحد المستخدمين على منصة "إكس" ساخرا، بأن هذا يعني باختصار أن الكائنات الفضائية قطعت المجرة بأكملها لمراقبة لاعبي المنتخب البرازيلي فينيسيوس ونيمار.

في حين كتب مستخدم آخر، أن "الأمر المثير للاهتمام هو أن باحثا بريطانيا في شؤون الأجسام الطائرة المجهولة أطلق تنبؤا مشابها قبل نحو 5 أشهر، علاوة على ذلك تشير بعض التفسيرات المنسوبة للعرافة الشهيرة (بابا فانجا) إلى أن عام 2026 سيشهد تطورات استثنائية تخص البشرية والحياة الخارجية".