نقلت وكالة رويترز عن مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية أن واشنطن ستحصل على مواد مخصبة بموجب الاتفاق الجاري التفاوض بشأنه مع إيران، مشيرًا إلى أن الاتفاق يتضمن نظام تفتيش شامل.

وأوضح المسؤول الأمريكي، أنه في حال امتثال إيران لبنود الاتفاق فستحصل على مكافآت اقتصادية، مضيفًا أن الولايات المتحدة تتوقع توقيع الاتفاق خلال الأيام القليلة المقبلة، مع التأكيد على أنه "لم يتم الوصول بعد إلى خط النهاية لكننا قريبون جدا".

وأشار المسؤول الأمريكي، إلى أن مسودة الاتفاق تتضمن رفع الحصار الأمريكي وتفكيك البرنامج النووي الإيراني، إلى جانب نقل المواد المخصبة، كما تنص على فتح مضيق هرمز ورفع القيود الاقتصادية، مع تخفيف كبير للعقوبات بناءً على أداء إيران.

وأكد أن هناك تقدمًا كبيرًا في نص الاتفاق، بما في ذلك التوصل إلى تفاهم بشأن آلية تدمير المواد المخصبة وإزالتها.

وأضاف المسؤول أن واشنطن تعتقد أن معارضة الاتفاق داخل إيران محدودة، وأن إسرائيل ستشعر بالارتياح عندما ترى الشروط الكاملة للاتفاق.

وكشف أيضًا عن توقع إجراء مفاوضات فنية بين الجانبين لمدة 60 يومًا، إلى جانب الحديث عن وجود ارتياح لدى المرشد الإيراني مجتبي خامنئي تجاه مسار المفاوضات، بحسب التقديرات الأمريكية.

وأشار إلى أن واشنطن وطهران وضعتا آلية لبناء الثقة وإتمام الاتفاق، لافتًا إلى أن أوروبا نوقشت كموقع محتمل لتوقيع الاتفاق، دون التوصل إلى قرار نهائي حتى الآن.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، التوصل إلى نص نهائي متفق عليه لاتفاق السلام بين إيران وأمريكا.

وقال شريف، في منشور عبر منصة "إكس" اليوم الجمعة، إنه في خضم جهود الوساطة المكثفة التي تبذلها باكستان، تدرك إسلام آباد تمامًا ما وصفها بحملة التضليل الإعلامي المتواصلة التي يشنها من يسعون إلى تخريب اتفاق السلام.

وأكد رئيس الوزراء الباكستاني أنه تم التوصل إلى نص نهائي متفق عليه للاتفاق، مشيرًا إلى أن باكستان تعمل حاليا بالتعاون الوثيق مع الجانبين لوضع اللمسات الأخيرة على الخطوات التالية.

وأضاف رئيس الوزراء الباكستاني، أن السلام لم يكن يوما أقرب مما هو عليه الآن.