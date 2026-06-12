إعلان

مكافآت اقتصادية مقابل النووي.. مسؤول أمريكي يكشف تفاصيل مسودة اتفاق إيران وأمريكا

كتب : عبدالله محمود

08:51 م 12/06/2026

إيران وأمريكا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

نقلت وكالة رويترز عن مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية أن واشنطن ستحصل على مواد مخصبة بموجب الاتفاق الجاري التفاوض بشأنه مع إيران، مشيرًا إلى أن الاتفاق يتضمن نظام تفتيش شامل.

وأوضح المسؤول الأمريكي، أنه في حال امتثال إيران لبنود الاتفاق فستحصل على مكافآت اقتصادية، مضيفًا أن الولايات المتحدة تتوقع توقيع الاتفاق خلال الأيام القليلة المقبلة، مع التأكيد على أنه "لم يتم الوصول بعد إلى خط النهاية لكننا قريبون جدا".

وأشار المسؤول الأمريكي، إلى أن مسودة الاتفاق تتضمن رفع الحصار الأمريكي وتفكيك البرنامج النووي الإيراني، إلى جانب نقل المواد المخصبة، كما تنص على فتح مضيق هرمز ورفع القيود الاقتصادية، مع تخفيف كبير للعقوبات بناءً على أداء إيران.
وأكد أن هناك تقدمًا كبيرًا في نص الاتفاق، بما في ذلك التوصل إلى تفاهم بشأن آلية تدمير المواد المخصبة وإزالتها.
وأضاف المسؤول أن واشنطن تعتقد أن معارضة الاتفاق داخل إيران محدودة، وأن إسرائيل ستشعر بالارتياح عندما ترى الشروط الكاملة للاتفاق.
وكشف أيضًا عن توقع إجراء مفاوضات فنية بين الجانبين لمدة 60 يومًا، إلى جانب الحديث عن وجود ارتياح لدى المرشد الإيراني مجتبي خامنئي تجاه مسار المفاوضات، بحسب التقديرات الأمريكية.

وأشار إلى أن واشنطن وطهران وضعتا آلية لبناء الثقة وإتمام الاتفاق، لافتًا إلى أن أوروبا نوقشت كموقع محتمل لتوقيع الاتفاق، دون التوصل إلى قرار نهائي حتى الآن.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، التوصل إلى نص نهائي متفق عليه لاتفاق السلام بين إيران وأمريكا.

وقال شريف، في منشور عبر منصة "إكس" اليوم الجمعة، إنه في خضم جهود الوساطة المكثفة التي تبذلها باكستان، تدرك إسلام آباد تمامًا ما وصفها بحملة التضليل الإعلامي المتواصلة التي يشنها من يسعون إلى تخريب اتفاق السلام.
وأكد رئيس الوزراء الباكستاني أنه تم التوصل إلى نص نهائي متفق عليه للاتفاق، مشيرًا إلى أن باكستان تعمل حاليا بالتعاون الوثيق مع الجانبين لوضع اللمسات الأخيرة على الخطوات التالية.
وأضاف رئيس الوزراء الباكستاني، أن السلام لم يكن يوما أقرب مما هو عليه الآن.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إيران وأمريكا السلاح النووي الإيراني باكستان مفاوضات إيران

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

مستعينا بأغنية"فوزي العندليب".. محمد هنيدي يعلق على حفل افتتاح كأس العالم
زووم

مستعينا بأغنية"فوزي العندليب".. محمد هنيدي يعلق على حفل افتتاح كأس العالم
أباتي حكماً لمباراة منتخب مصر وبلجيكا في مونديال 2026
رياضة محلية

أباتي حكماً لمباراة منتخب مصر وبلجيكا في مونديال 2026

إريك هدسون لمصراوي: "المصريون شغوفون بوطنهم".. وهذا سر إعجابي بهم
كأس العالم 2026

إريك هدسون لمصراوي: "المصريون شغوفون بوطنهم".. وهذا سر إعجابي بهم
رفض يستلم ابنه.. الداخلية تصدر بيانا بشأن الفيديو المثير للجدل
حوادث وقضايا

رفض يستلم ابنه.. الداخلية تصدر بيانا بشأن الفيديو المثير للجدل
زيلينسكي يعلن التوسع في تجنيد مقاتلين من الخارج
شئون عربية و دولية

زيلينسكي يعلن التوسع في تجنيد مقاتلين من الخارج

إعلان

مباريات اليوم

جميع المباريات

كأس العالم

كندا

كندا

- -

22:00

البوسنة والهرسك

البوسنة والهرسك

كأس العالم

كوريا الجنوبية

كوريا الجنوبية

2 1

05:00

التشيك

التشيك

كأس العالم

المزيد

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان