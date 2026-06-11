وجه محمد باقر قاليباف، رئيس البرلمان الإيراني، رسالة حاسمة عبر منشور على حسابه بمنصة "إكس"، في ظل تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمزيد من التصعيد العسكري في إطار حرب إيران وأمريكا.

وحذر قاليباف من التداعيات الوخيمة للتصعيد، مؤكدا أن: "الاستراتيجيات الخاطئة والقرارات المندفعة من شأنها أن تعيد ترتيب الأوراق بالكامل نحو الأسوأ، وتُفجر أسواق وبنية الطاقة التحتية، لتخلق مستنقعا بلا نهاية تلوح فيه في الأفق سنوات من التخبط والاستنزاف".

وأوضح قاليباف أن النتيجة النهائية لهذه الاستراتيجيات الخاطئة، هي: "ستجدون أنفسكم أمام إيران مختلفة تماما".

"أمر إيران انتهى".. تهديدات ترامب

في المقابل، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن "أمر إيران انتهى".

وأشار ترامب، إلى امتلاك الولايات المتحدة القدرة الكاملة على إدخال قواتها في أي وقت تشاء، غير أنه شدد في الوقت نفسه على موقفه الرافض لفكرة نشر قوات برية على الأرض.

"الاستيلاء على جزيرة خرج".. تطورات حرب إيران

وتابع ترامب توضيح رؤيته خلال تصريحات لشبكة "فوكس نيوز" اليوم الخميس، حيث أضاف أنه يُفضل خيار "الاستيلاء على جزيرة خرج" في إيران.

ورغم ذلك، أبدى ترامب شكوكا واضحة حول مدى رغبة واشنطن الفعلية في اتخاذ مثل هذه الخطوة المتقدمة، في إشارة مباشرة إلى الخيارات العسكرية المحتملة المطروحة على الطاولة في سياق التصعيد المستمر مع طهران.