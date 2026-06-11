دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمهوريين في الكونجرس إلى تمرير مشروع قانون المصالحة لحماية الوطن وبناء ترسانة الحرية وإطلاق الأسطول الذهبي وتحقيق هيمنة كاملة في الفضاء.

قال ترامب: "لم يلتزم أي رئيس آخر من قبل بمثل هذا القدر من الإصرار على إعادة بناء جيشنا العظيم وإنقاذ بلدنا العظيم - والآن هو الوقت المناسب لتحقيق ذلك، من أجل أجيال قادمة".

أضاف: "أدعو هنا الجمهوريين في الكونجرس إلى المضيّ فورًا في إقرار وتمرير مشروع قانون المصالحة القادم بقيمة 350 مليار دولار (Recon 3.0)، والذي، بطلب من وزارة الحرب العظيمة لدينا، سيتضمن أيضا قانون إنقاذ أمريكا (SAVE AMERICA ACT) لا ألعاب، لا تأخير، ولا تنازلات ضعيفة افعلوه بأسرع ما يمكن".

وأكد الرئيس الأمريكي أن "هذا استثمار تاريخي في جيشنا، أكبر حتى من استثمارات الرئيس ريجان! إن Recon 3.0 هو الطريق الوحيد نحو ميزانية عسكرية كاملة بقيمة 1.5 تريليون دولار يحتاجها محاربونا لبناء ترسانة الحرية".

وتابع: "سنحمي الوطن بـ"القبة الذهبية"، ونطلق "الأسطول الذهبي" الذي لا يمكن إيقافه، ونسطر الهيمنة في السماء عبر طائرات F-47 وB-21، ونعزز مخزونات الذخيرة بشكل هائل، ونحقق هيمنة كاملة في الفضاء والطائرات المسيّرة عبر قوة الفضاء".

واعتبر أن "هذه الميزانية ستُنعش الصناعة الأمريكية، وتخلق مئات الآلاف من الوظائف الأمريكية ذات الأجور المرتفعة، وتؤمّن هيمنتنا العالمية دون التسبب في التضخم".

وتابع: "أيضا، من خلال قانون إنقاذ أمريكا، سيتم حماية انتخاباتنا لأجيال قادمة محاربونا يحمون حقوقنا المقدسة، والتصويت في مقدمتها. حان الوقت للدفاع عن هذا الحق لكل أمريكي"، متابعا: "مرروا كامل الـ350 مليار دولار وقانون إنقاذ أمريكا لتأمين الأمة لأبنائنا وأحفادنا".

وينص قانون إنقاذ أمريكا على أنه يجب على جميع الناخبين إظهار هوية شخصية تحمل صورة ويجب على جميع الناخبين تقديم إثبات على الجنسية لا يوجد تصويت بالبريد إلا في حالات المرض أو الإعاقة أو الخدمة العسكرية أو السفر.

كما ينص أيضا على منع الرجال من المشاركة في رياضات النساء ومنع عمليات التغيير الجندري الجراحية للأطفال، وفقا لروسيا اليوم.