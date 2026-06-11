أعلنت هيئة الطيران المدني الكويتي، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، إغلاق المجال الجوي مؤقتا بسبب الاعتداءات الإيرانية، بالإضافة إلى تحويل مسار الرحلات الجوية.

يذكر أن رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي، قالت صباح اليوم الخميس، إن منظومات الدفاع الجوي تتصدى حاليا لأهداف جوية معادية، وفق الإجراءات العملياتية المعتمدة.

دعت رئاسة الأركان الجميع إلى الالتزام بتعليمات وإرشادات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة، واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية المعتمدة، وفقا لسكاي نيوز.