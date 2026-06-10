رد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأخيرة، واصفا إياه بأنه "ديكتاتور مُعادٍ للسامية"، ومؤكدا أنه "آخر شخص يمكنه أن يعظ دولة إسرائيل بالأخلاق".

وقال نتنياهو، بحسب وسائل إعلام عبرية وصحيفة "ذا تايمز أوف إسرائيل"، اليوم الأربعاء، إن إسرائيل ستُواصل العمل بقوة ضد إيران ووكلائها في المنطقة، مشددا على استمرار النهج العسكري الإسرائيلي في مواجهة ما تعتبره تل أبيب تهديدات لأمنها القومي.

أردوغان: أمن تركيا والمنطقة مُهدد بسبب إسرائيل

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أكد الرئيس التركي أردوغان، أن تصرفات إسرائيل في سوريا ولبنان لا تُمثّل تهديدا محليا فحسب، بل تمتد لتؤثر على أمن تركيا واستقرار المنطقة بأكملها، محذّرا من أن استمرار هذه السياسات قد يؤدي إلى عواقب تطال جميع الأطراف.

وشدد أردوغان، على أن ما يُجري في دول الجوار ينعكس مباشرة على الأمن القومي التركي، مشيرا إلى أن أنقرة لن تتسامح مع أي سياسات تفرض أمرا واقعا في المنطقة، ولن تغض الطرف عن ما وصفه بالعدوان الإسرائيلي.

خلافات متواصلة بين أنقرة وتل أبيب

تأتي هذه التصريحات في ظل استمرار التوتر السياسي بين تركيا وإسرائيل، حيث تعد أنقرة من أبرز المنتقدين للعمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة ولبنان وإيران.

وكانت الحكومة التركية قد اتخذت خلال الفترة الماضية خطوات تصعيدية شملت وقف التعاملات التجارية مع إسرائيل، إلى جانب دعوات متكررة للمجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة تجاه السياسات الإسرائيلية في المنطقة.