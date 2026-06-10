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بيان مشترك لـ22 دولة تدين أنشطة فيلق القدس الإيراني في أوروبا وأمريكا الشمالية وأستراليا

كتب : وكالات

06:17 م 10/06/2026

وزارة الخارجية الأمريكية

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قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن حكومات الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، وألبانيا، وأستراليا، وبلجيكا، وبلغاريا، وكندا، وجمهورية التشيك، والدنمارك، وإستونيا، وفنلندا، وفرنسا، وألمانيا، وأيرلندا، ولاتفيا، وليتوانيا، وهولندا، ونيوزيلندا، ومقدونيا الشمالية، والنرويج، والبرتغال، والسويد، أصدرت بيانا مشتركا يدين الأنشطة التي يقوم بها فيلق القدس في أوروبا وأمريكا الشمالية وأستراليا.


وأوضحت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان اليوم الأربعاء، أن الدول الموقعة تدين المؤامرات المميتة وغيرها من الأعمال التي ينفذها فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني ووزارة الاستخبارات والأمن الإيرانية في أوروبا وأمريكا الشمالية وأستراليا، بما في ذلك تلك التي تستهدف المعارضين الإيرانيين والصحفيين والمجتمعات والمصالح اليهودية والإسرائيلية.

وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية، أن الدول الموقعة تقف صفًا واحدًا في عزمها على حماية بلدانها وشعوبها من هذه التهديدات، مشددة على ضرورة أن توقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية هذه الأعمال فورًا.

وأشارت وزارة الخارجية الأمريكية إلى أن العلاقة بين أجهزة الأمن الإيرانية والجماعات الإجرامية الدولية والمحلية علاقة طويلة الأمد، معتبرة أن استخدام هذه الجماعات أمر مُشين.

كما أدانت الدول الموقعة حملة الهجمات الأخيرة في أنحاء أوروبا التي استهدفت المجتمعات اليهودية والصحفيين الإيرانيين والمصالح الأمريكية، والتي تبنتها حركة أصحاب اليمين الإسلامي ودعمها وسطاء تابعون لها.


وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن محاولات القتل أو الاختطاف أو المضايقة أو الترهيب أو الاعتداء بأي شكل من الأشكال على الأفراد داخل أراضي هذه الدول تقوض السيادة الوطنية والأعراف الدولية، مشددة على ضرورة وقف هذه الأعمال فورًا.


وأضافت أن الدول الموقعة تثني على الجهو المبذولة للتصدي لهذه الأنشطة، مؤكدة عزمها المشترك على اتخاذ مزيد من التدابير لوقفها.

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