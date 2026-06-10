كشف نزاع قضائي عابر للحدود بشأن حضانة أطفال عن الدور المتنامي للذكاء الاصطناعي في المجال القانوني، بعدما حصل عمرو أبو المجد على حكم لصالحه في مواجهة زوجته السابقة ضمن قضية وصلت إلى المحكمة العليا الأمريكية، وجاء القرار الصادر عن القاضية سونيا سوتومايور ليمنح القضية اهتماماً واسعاً بسبب اعتماد أبو المجد على ChatGPT في إعداد جزء كبير من مستنداته القانونية.

الاستغناء عن المحامين وتوفير التكاليف

وخاض أبو المجد وزوجته السابقة إجراءات التقاضي أمام المحاكم الأمريكية دون الاستعانة بمحامين، معتمداً على نصائح الأصدقاء وموظفي المحاكم إضافة إلى أدوات الذكاء الاصطناعي، وأوضح أنه استخدم ChatGPT في إعداد الطلبات والاعتراضات والمستندات القانونية المختلفة، مؤكداً أن ذلك ساعده على توفير نحو 97 ألف دولار كانت ستُدفع كأتعاب قانونية، كما أشار إلى أن الذكاء الاصطناعي ساعده على تجاوز صعوبات اللغة الإنجليزية وتحسين عرض قضيته أمام القضاة.

ارتفاع قياسي في الدعاوى المعتمدة على الذكاء الاصطناعي

وأظهرت دراسة أعدها باحثون من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وجامعة جنوب كاليفورنيا أن عدد الدعاوى التي يرفعها أصحابها دون محامين ارتفع بشكل ملحوظ خلال العام المنتهي في سبتمبر الماضي، متجاوزاً 39 ألف دعوى على مستوى الولايات المتحدة، ويُقارن هذا الرقم بمتوسط سنوي بلغ نحو 19 ألفاً و700 دعوى قبل إطلاق ChatGPT عام 2022.

بحسب تقرير لصحيفة "بلومبرج"، رغم المزايا التي توفرها هذه التكنولوجيا، فإن استخدامها أثار مخاوف متزايدة داخل الأوساط القانونية بسبب ما يعرف بظاهرة "الهلوسة"، عندما تنتج أنظمة الذكاء الاصطناعي معلومات أو مراجع غير صحيحة، وقد سجلت المحاكم الأمريكية خلال السنوات الثلاث الماضية أكثر من 155 حالة فرض فيها قضاة عقوبات على محامين بسبب تقديم معلومات قانونية خاطئة مولدة بواسطة الذكاء الاصطناعي.

معركة عمرو أبو المجد القانونية لم تنته بعد

وعلى الرغم من نجاحه القضائي، فإن أبو المجد لم يتمكن حتى الآن من لقاء أبنائه، بعدما انتقلت زوجته السابقة إلى كندا ورفعت دعوى حضانة جديدة هناك. ويستعد لخوض جولة قانونية أخرى مستخدماً الذكاء الاصطناعي مجدداً، معرباً عن تفاؤله بإمكانية رؤية أبنائه لأول مرة منذ عامين خلال الأسابيع المقبلة، مؤكداً أن القضية ما زالت مستمرة ولم تصل إلى نهايتها بعد.