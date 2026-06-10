أعربت مصر عن إدانتها الشديدة للهجمات الإيرانية التي طالت الأردن والبحرين والكويت، مؤكدة أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكًا واضحًا لسيادة الدول الثلاث وسلامة أراضيها، معتبرة أن هذه التطورات تشكل تصعيدًا خطيرًا قد ينعكس سلبًا على أمن المنطقة واستقرارها خلال المرحلة الحالية.

دعم مصري كامل للأردن والبحرين والكويت

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان رسمي، تضامن القاهرة الكامل مع الأردن والبحرين والكويت في مواجهة هذه الهجمات، كما شددت على دعمها لجميع الخطوات والإجراءات التي تتخذها الدول الثلاث بهدف حماية أمنها واستقرارها والحفاظ على مواطنيها ومقدراتها الوطنية من أي تهديدات محتملة.

الأمن العربي جزء من الأمن القومي المصري

وجددت مصر تأكيدها أن أمن واستقرار الدول العربية الشقيقة يعدان جزءًا أساسيًا من منظومة الأمن القومي المصري والعربي، كما أكدت رفضها التام لأي ممارسات أو أعمال تستهدف النيل من سيادة الدول أو تهدد وحدة أراضيها وأمنها الداخلي.

دعوة لخفض التصعيد واحترام القانون الدولي

وشددت القاهرة على أهمية العمل من أجل احتواء التوترات الراهنة وخفض مستويات التصعيد في المنطقة، مؤكدة ضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي واحترام سيادة الدول، موضحة أن هذه المبادئ تمثل ركيزة أساسية للحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليميين.