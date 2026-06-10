أعلنت وزارة الداخلية البحرينية، صباح الأربعاء، إطلاق صافرات الإنذار، داعية المواطنين والمقيمين إلى الهدوء والتوجه إلى أقرب مكان آمن، ومتابعة المستجدات عبر القنوات الرسمية.

قالت الوزارة في بيان مقتضب: "تم إطلاق صافرة الإنذار، ونرجو من المواطنين والمقيمين الهدوء والتوجه لأقرب مكان آمن ومتابعة الأخبار عبر القنوات الرسمية".

في السياق ذاته، أعلن المستشار الإعلامي للعاهل البحريني نبيل الحمر أن الدفاعات الجوية البحرينية تتصدى لهجمات إيرانية، وفقا لسكاي نيوز.