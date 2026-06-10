أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية، فجر اليوم الأربعاء، استهدفها أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية، بالإضافة إلى محطات التحكم الأرضية ومواقع رادارات المراقبة بالقرب من مضيق هرمز.

وأضافت القيادة الوسطى الأمريكية، أنه تم استخدام ذخائر دقيقة من مقاتلات لسلاح الجو والبحرية، وفقا لما ذكرته سكاي نيوز في نبأ عاجل لها قبل قليل.

وفي وقت سابق، صباح اليوم، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، أن القوات الأمريكية بدأت تنفيذ ضربات وصفتها بأنها دفاع عن النفس ضد أهداف في إيران، ردا على إسقاط مروحية من طراز أباتشي تابعة للجيش الأمريكي.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية، إن العمليات العسكرية بدأت عند الساعة الخامسة مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن الضربات جاءت ردا على إسقاط المروحية الأمريكية.