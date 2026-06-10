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مقر خاتم الأنبياء: استهداف قواعد أمريكية في المنطقة ردًا على الهجمات ضد المدن الإيرانية

كتب : وكالات

04:08 ص 10/06/2026

استهداف قواعد أمريكية

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أعلن مقر "خاتم الأنبياء" التابع للحرس الثوري الإيراني، أنه نفّذ ضربات استهدفت بعض القواعد الأمريكية في المنطقة، ردا على الهجمات الأخيرة التي طالت عددا من المدن الإيرانية.

وجاء في البيان، أن العملية تأتي في إطار ما وصفه بـ"الرد على الاعتداءات الأمريكية" التي استهدفت مواقع في جنوب إيران خلال الساعات الماضية.

وأوضح البيان أنه تم تنفيذ هجوم بطائرات مسيرة استهدف الأسطول البحري الخامس في البحرين عند الساعة 2:30 فجرا.

وقال البيان، إن الولايات المتحدة نفذت فجر اليوم ضربات استهدفت مناطق في جاسك وسيريك وقشم، ما أدى إلى أضرار في أبراج اتصالات في سيريك وتدمير خزانات مياه في منطقة بماني.

وأضاف الحرس الثوري: "أن الرد جاء فوريا عبر تنفيذ عملية بطائرات مسيرة ضد الأسطول البحري الخامس، مؤكدا أن العمليات العسكرية لا تزال مستمرة وأن القوات الإيرانية مستعدة للرد على أي تصعيد إضافي، وفقا لروسيا اليوم.

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